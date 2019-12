Le pagelle del Genoa - Romero involuto, Jagiello praticamente invisibile

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

INTER-GENOA 4-0

Radu 6,5 - Se non ci fosse lui, il primo tempo sarebbe finito con quattro gol al passivo. Poi chiude pure su Lukaku, in un momento di follia della propria retroguardia.

Biraschi 5 - Meglio del compagno di reparto, forse anche perché Esposito è meno scomodo. Però fare peggio di Romero era oggettivamente quasi impossibile.

Romero 4 - Si fa ammonire quasi subito, ma non è l'unico problema della sua partita. Impreciso, sbaglia molto, non riesce a leggere le situazioni. Sembra quasi involuto. Devia entrambi i gol, non contiene Lukaku sul quarto, viene anticipato sistematicamente.

Criscito 5,5 - La faccia da capitano non può nascondere una smorfia. Allarga le braccia quando ha il pallone, perché nessuno si muove.

Ghiglione 6 - Qualche volta arriva sul finire del campo, più nel secondo tempo che nel primo, quando non è mai stato messo in condizione di pungere.

Radovanovic 4,5 - Dovrebbe fare filtro a centrocampo, ma è un compito che non gli riesce benissimo.

Cassata 5,5 - Cerca di animare la mediana, è l'unico che corre con convinzione e che prova a dialogare con le punte.

Agudelo 4 - Potrebbe andare a schermare Borja Valero, utilizzato come vertice basso. Ma non lo fa quasi mai e l'avversario ha gioco facile.Sembra inadatto al livello, abbocca alla finta di Gagliardini sul rigore del 3-0. Sbaglia un gol dopo un regalo di Lazaro.

Jagiello 4,5 - Praticamente invisibile (dal 63' Rovella s.v.).

Sanabria 6 - In un paio di circostanze prova a metterci almeno la buona volontà. Impegna due volte Handanovic, è l'unico apprezzabile tecnicamente e non solo per l'impegno.

Pinamonti 5 - Non ha grandi occasioni per incidere. Lotta, ma è evanescente (dal 72' Favilli s.v.).