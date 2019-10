Le pagelle del Genoa - Zapata sbaglia tutto, si salva solo Pinamonti

Risultato finale: Parma 5, Genoa 1.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Radu 5,5 - Responsabilità davvero limitate su tutti i gol del Parma: non si segnalano parate di un certo spessore.

Goldaniga 4,5 - Meglio nell'area del Parma che nella propria: sfiora due volte il gol, ma partecipa alla sconfitta peggiore dell'anno dei rossoblù. Dal 54' Ankersen 4,5 - Inizia benino, poi rovina tutto con il retropassaggio che manda Kulusevski in gol per il quinto gol del Parma.

Zapata 4 - Continua l'inizio di stagione molto complicato del genoano, che sbaglia tutte le marcature, preventive e non, dimenticandosi della marcatura di Cornelius su ogni offensiva ducale.

El Yamiq 4,5 - Infortunia Inglese e in generale sembra spaesato nella difesa a tre imbastita da Andreazzoli.

Ghiglione 5,5 - Non lascia partire Gervinho, che nello scatto breve ha pochi eguali: buona idea, ma il Parma gioca e segna con gli altri dieci.

Radovanovic 5 - I giocatori del Parma vanno da tutte le parti e neanche il suo sapiente schermo può nulla.

Schöne 4,5 - Il Genoa cerca disperatamente una guida e il danese sembra esserlo in estate. I fatti non stanno dando ragione a questa convinzione. Dal 71' Jagiello sv.

Pajac 5 - Ad un primo tempo disastroso sotto ogni punto di vista aggiunge una carica di nervosismo che lo fa bisticciare con Kulusevski.

Lerager 4 - Tra i peggiori in campo: non trova mai la giusta posizione per mettere la difesa di casa in crisi e spesso e volentieri gravita nella zona di nessuno.

Pandev 5 - Immaginava un rientro in campo molto diverso. Andreazzoli gli concede un tempo, poi cambia. Dal 46' Pinamonti 6,5 - Girata e gol da grandissimo attaccante: con il senno di poi è facile, ma un giocatore di queste potenzialità nel Genoa non può mai mancare.

Kouamè 4,5 - Tantissimi palloni persi, uno di questi porta al bis del Parma, e poca pericolosità davanti. Per completare la serata rifila una gomitata da rosso a Iacoponi. Valeri lo grazia.