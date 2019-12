Le pagelle del Lecce - Difesa horror, si salva Imbula, Lapadula ci prova

Risultato finale: Spal-Lecce 5-1

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vigorito 6 - Le conclusioni arrivano da tutte le parti e lui non può fare altro che raccogliere i palloni in fondo al sacco. Nella ripresa però compie una grandissima parata su Floccari ed è reattivo su Valoti.

Benzar 4,5 - Reca lo brucia in occasione dell’assist per il gol del raddoppio. Dalla sua parte la Spal sfonda con regolarità (Dal 59’ Fiamozzi 6 - Molto propositivo sulla corsia di destra, sforna un buon numero di cross).

Rossettini 4,5 - Tardiva la chiusura sul secondo gol di Paloschi, la Spal gli crea a lui e ai compagni più di un grattacapo.

Riccardi 4,5 - Serata da dimenticare per lui. Pronti, via e viene graziato da Missiroli che lo brucia sullo scatto. Stesso copione sul gol di Igor. Lascia girare con troppa facilità Murgia in occasione del 3-0.

Dell’Orco 5 - Cionek gli crea più di un grattacapo dalla sua parte, affonda come tutta la retroguardia salentina.

Imbula 6 - Inizia con il piglio giusto andando a chiudere sui portatori di palla avversaria ma alla fine viene travolto dal ritmo degli uomini di Semplici. Bella però la conclusione per il gol della bandiera.

Petriccione 5,5 - Il centrocampo della Spal non lo fa ragionare, perde diversi palloni sanguinosi dando il via alle ripartenze avversarie (Dal 60’ Majer 6 - Entra a risultato ampiamente acquisito. Prova a mettersi in mostra).

Dubickas 5 - Liverani lo schiera alto a destra nei tre a supporto di Lapadula. Si vede pochissimo nell’azione e non aiuta Benzar in fase di copertura.

Lo Faso 5 - Nessun spunto fra le linee per lui che viene ingabbiato dai giocatori della Spal che non gli lasciano scampo. Più vivace nel secondo tempo ma non basta (Dal 76’ Maselli sv).

Vera 5 - Fa vedere qualche guizzo in apertura ma è davvero poco per lasciare il segno.

Lapadula 6 - I palloni giocabili nel primo tempo si contano con contagocce. Lui ne ha uno e lo stampa sulla traversa. Nella ripresa potrebbe far meglio a tu per tu con Berisha ma è sempre l’uomo più pericoloso dei suoi. Colpisce anche un palo clamoroso.