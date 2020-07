Le pagelle del Lecce - Difesa perfetta, Babacar, quanti errori. Mancosu non si accende

Gabriel 6,5 - Sempre attento fra i pali. Il Cagliari non crea molto, ma quando il pallone arriva nell'area piccola, è sempre attento e reattivo.

Donati 6,5 - Un motorino instancabile sulla fascia. Arriva sul fondo con costanza, perfetto quando deve ripiegare.

Lucioni 6,5 - Ottima prestazione in difesa, annulla l'attacco del Cagliari. Una prestazione sontuosa

Paz 6,5 - In netta crescita rispetto alle ultime gare.

Calderoni 6 - Tanta corsa sulla fascia, lotta su ogni pallone. Proprio per cercare di recuperare un pallone in fase offensiva, si ferma per un problea muscolare ed è costretto ad uscire. (Dal 40' Rispoli 6 - Entra e freddo e ci mette un po' ad ingranare. Nella ripresa gioca bene, soprattutto in fase di non possesso. )

Barák 6,5 - Inserimenti, corsa e conclusioni. Il cuore pulsante del centrocampo del Lecce

Petriccione 6 - Il Modric del Salento detta bene i tempi di gioco, anche se manca il guizzo vincente. (Dal 75' Deiola S.V)

Mancosu 5,5 - Prende un palo a porta vuota e da pochi centimetri, per sua fortuna era un posizione di fuorigioco. Pericoloso dalle palle inattive, ma forse è un po' poco.

Saponara 5,5 - Buon primo tempo. Ci prova dalla distanza ma viene fermato dal solito Cragno. Cala nella ripresa.

Falco 6 - Ha una grande occasione, ma trova sulla sua strada un grande Cragno. Costretto ad uscire alla mezz'ora per infortunio. (Dal 32' Farias 6 - Anche lui è costretto a fare i conti con un Cragno in stato di grazia.

Babacar 5 - Ha una colossale occasione nel primo tempo, ma spara sul palo con Cragno battuto. (Dal 75' Majer S.V)

Fabio Liverani 6 - Dopo l'impresa della Lazio, il suo Lecce rischia di ripetersi sul campo del Cagliari. Almeno 4 clamorose occasioni non concretizzate, i salentini sono vivi.