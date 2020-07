Le pagelle del Lecce - Saponara prova ad illuminare. Paz e Tachtsidis errori che pesano

Lecce-Sampdoria 1-2 (41' rig. Ramirez, 50' rig. Mancosu, 75' rig. Ramirez)

Gabriel 6,5 - Para quello che può parare, ovvero tutto ad eccezione dei due rigori di Ramirez. Anzi, il primo lo avrebbe neutralizzato, ma il rimbalzo lo sfavorisce e la palla finisce comunque in gol

Rispoli 5,5 - Liverani lo riprende spesso, specialmente nel primo tempo. Il suo dirimpettaio Augello è in serata e lui lo soffre a più riprese

Donati 6 - Si adatta da difensore centrale e gioca una partita attenta e senza sbavature. Nonostante il colpo al volto ricevuto a inizio gara da Bonazzoli

Meccariello 6 - Schierato titolare complici le assenze di Rossettini e Lucioni, si piazza al centro della difesa a 5 e la guida senza particolari problemi (dal 46' Babacar 6 - Porta peso all'attacco salentino e tutta la manovra della squadra ne risente positivamente. Manca un po' di cattiveria sotto porta)

Paz 5 - Partita attenta, almeno fino al 75': l'intervento in scivolata su Depaoli regala alla Samp il secondo rigore di serata, quello che decide il risultato

Calderoni 6 - Schierato terzino nella difesa a 5, è un esterno di centrocampo mascherato. Gioca altissimo ma ha poche occasioni per incidere (dal 90' Vera sv)

Barak 5,5 - Spesso al centro della manovra, ma troppo confusionario. Si spende e aiuta i compagni ma non è nella sua miglior serata

Tachtsidis 5 - Positivo in fase di interdizione, meno in quella di costruzione. Ha il grosso demerito di regalare il rigore alla Samp allo scadere del primo tempo e non ha il tempo per rifarsi (dal 46' Petriccione 5,5 - Entra per dare equilibrio e idee al centrocampo di Liverani. Gioca però troppo basso e non riesce a far cambiare marcia ai suoi)

Mancosu 6,5 - In un Lecce senza attaccanti ci si aspetterebbe maggiore pericolosità da parte sua nel primo tempo. Nella ripresa cresce di intensità, lavora bene in mezzo al campo e segna dal dischetto il gol del momentaneo 1-1

Saponara 6,5 - Nel primo tempo è uno dei più positivi dei suoi. Sempre al centro del gioco, ha idee e giocate interessanti. Si conferma su ottimi ritmi a inizio ripresa, poi la condizione cala e Liverani lo sostituisce (dall'81 Shakhov sv)

Falco 6 - Nel primo tempo prova a duettare con Saponara ma l'assenza di un centravanti non lo aiuta. Nella ripresa, con l'ingresso di Babacar, è più pimpante e più coinvolto nella manovra (dal 68' Farias 6 - Nel finale prova a dare la sveglia alla sua squadra, ma viene poco assecondato)

Fabio Liverani 5,5 - Schiera un Lecce senza attaccanti di ruolo e con una difesa chiusa e densa di uomini. Forte un atteggiamento troppo prudente, se ne accorge e a inizio ripresa cambia due uomini e il modulo. Il Lecce gioca meglio, ma perde comunque la gara