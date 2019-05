Le pagelle del Liverpool - Alisson globetrotter, Origi eroe per caso

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

LIVERPOOL-BARCELLONA 4-0

Alisson 8,5 - Come sempre è decisivo quando c'è da mettere i guantoni. Solo nel primo tempo ferma Messi, in angolo, poi Coutinho, due volte. Il tuffo da gatto nel recupero è da rivedere per qualità e bellezza. Poi, appena inizia la ripresa, chiude un'altra volta la propria porta. Globetrotter della porta, un super acquisto.

Alexander-Arnold 8,5 - Il maestro degli assist, pur non essendo dotato come Rui Costa. Saccheggia il pallone a Jordi Alba e la mette in mezzo per Wijnaldum. Poi, con un colpo di genio, regala a Origi il più semplice dei gol, quello del 4-0. Straordinario.

Matip 7,5 - Il suo salvataggio su Messi vale come un gol, forse anche di più, perché gli toglie la possibilità di battere con il sinistro davanti alla porta e segnare l'1-1. Si perde Suarez a inizio secondo tempo, ma gioca una grande partita.

Van Dijk 8 - Il solito gigante d'area, difficile da spostare e da saltare. Ingaggia una sfida continua con gli avversari, vincendola ripetutamente. Avesse segnato di tacco sarebbe stato il gol della serata. Ma magari sarebbe andata diversamente.

Robertson 6,5 - La solita grande prova in proiezione offensiva, tanto da mettere in soggezione ter Stegen con un diagonale comunque disinnescato dal portierone tedesco. Si fa male a fine primo tempo (dal 45' Wijnaldum 8,5 - I primi due palloni sono da sogno: prima col destro per il 2-0, poi di testa per pareggiare la contesa rispetto all'andata. Poi rientra nei ranghi, ma la sua prova è geniale).

Henderson 7,5- Dalla sua percussione nasce il primo gol, prova a inventarsi anche uomo assist. Grande sospiro di sollievo quando rimane in campo, dopo che Klopp stava facendo entrare Wijnaldum. Soprattutto perché l'olandese entra comunque e la decide.

Fabinho 7,5 - Prende un giallo ineccepibile per un intervento decisamente rude su Suarez - che accentua come spesso accade. Chilometri e chilometri a metà campo, saccheggiando i palloni a tutti.

Milner 7,5 - Grande quantità, prova ad aggiungere anche una discreta qualità. Il faticatore della squadra, corre ovunque ci sia un uomo da pressare, poi va a fare anche il terzino quando si fa male Robertson. Classe operaia in Paradiso.

Shaqiri 7 - Pasticcione e probabilmente non adatto a questi livello. Sbaglia più volte l'appoggio, quasi timoroso, non va mai a calciare verso la porta. Poi però fornisce l'assist per il terzo gol di Wijnaldum, sbagliando l'ipotetico 5-0 da pochi passi (dal 90' Sturride s.v.).

Mané 8 - Indiavolato nei primi minuti, fa il Salah di turno. Uomo ovunque, Sergi Roberto commetterebbe fallo da rigore ma il Var non interviene. Strappa come Salah, è probabilmente meno concreto. Comunque imprendibile.

Origi 9 - Ha subito un'occasione, ma sbuccia il tiro. Si rifà poco dopo con il tap-in dell'1-0, il più facile dei gol. Prova a mantenere in alto il pallone duellando con Piqué e Lenglet, quando sembrerebbe fuori dalla partita diventa l'eroe con la girata del 4-0. Mezzo voto in più degli altri perché non avrebbe mai giocato senza i dolori di Salah e Firmino (dall'86' Gomez s.v.).