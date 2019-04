Le pagelle del Milan - Castillejo entra e spacca. Il Pistolero non spara più

Risultato finale: Parma 1, Milan 1.

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Donnarumma 6,5 - L'uscita bassa con cui toglie il pallone a Ceravolo lanciato a rete vale un gol. Rientro amaro per "colpa" di Alves, ma poteva ben poco.

Conti 6 - Gara senza sussulti, né grande spinta sulla corsia di competenza: esce senza aver colpito né in un senso né nell'altro. Dal 65' Castillejo 7 - Entra alla grandissima in partita: al primo pallone toccato, ecco il gol. Prova a ripetersi senza successo.

Zapata 6 - Gervinho è in modalità turbo ma il colombiano monta una guardia attenta mirata a non far mai partire il diretto avversario.

Romagnoli 6 - Ceravolo ha caratteristiche fastidiose e spesso e volentieri esce dall'area, costringendolo ad una guardia più di posizione che di contatto.

Rodriguez 5,5 - Gazzola, quando sale, affonda spesso e volentieri. Di contro, le sovrapposizioni del terzino rossonero si contano sulle dita di una mano.

Kessie 6 - Molto mobile, ma più in evidenza quando il Milan attacca che quando difende: Kucka e Barillà possono agire quasi indisturbati.

Bakayoko 5,5 - Ingaggia un duello tutto fisico con Kucka, a forza di spintoni e strappi progressione. Per lo più, i punti li segna l'avversario. Esce per ragioni tattiche. Dal 58' Cutrone 6 - Aumenta sicuramente la pericolosità del reparto, ma non entra nelle azioni che decidono la partita.

Calhanoglu 5 - Partita davvero opaca: Gattuso gli dà le chiavi del centrocampo e gli chiede un salto di qualità rispetto alla fisicità di cui Kessie e Bakayoko sono abbondantemente dotati. Si nasconde e il centrocampo del Parma lo sovrasta. Dal 76' Biglia sv.

Suso 6 - Primo tempo molto negativo, ripresa più propositiva: firma l'assist per il vantaggio, ma è l'unico vero guizzo di un giocatore che Gattuso non ha ancora pienamente ritrovato.

Piatek 5 - Invisibile: forse la peggiore prova del Pistolero da quando gioca in Italia. Stretto nella morsa dei tre centrali crociati, prende solo botte senza riuscire a reagire.

Borini 6 - E' il più pericoloso nel brutto primo tempo dei rossoneri: un paio di inserimenti sul secondo palo, ma tiri in porta non se ne vedono.

Il Milan si ferma a Parma: ora il quarto posto è a forte rischio.

Il Milan si ferma a Parma: ora il quarto posto è a forte rischio.