Le pagelle del Milan - Kessie glaciale, Gattuso incide con i cambi

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Reina 6,5 - Dopo due minuti Immobile lo costringe al grande intervento, che alla fine sarà decisivo. Dà sicurezza alla squadra.

Calabria 6 - Non sempre concentrato in fase difensiva, quando attacca crea sempre pericoli alla difesa ospite. Costretto a uscire nella ripresa per un colpo ricevuto. (Dal 67' Laxalt 6 - Entra bene in partita, concentrato e sempre pronto a ribaltare l'azione).

Musacchio 6 - Riscatta l'errore commesso nella sfida di Torino con una prova da leader difensivo. E conquista anche il rigore che decide la sfida.

Romagnoli 6,5 - Chiusure sempre perfette, grande concentrazione. Il capitano rossonero non sbaglia praticamente nulla, ma deve alzare bandiera bianca a metà ripresa. (Dal 68' Zapata 6,5 - Annulla gli attaccanti biancocelesti, chiude tutti gli spazi. Nel finale il Milan non rischia mai).

Rodriguez 6 - Prova di grande sostanza per il terzino svizzero, che chiude da centrale nella difesa a 3. Regala un brivido nel finale con un contatto al limite su Milinkovic-Savic.

Kessie 7 - Presente in ogni zona del campo, si riscatta dopo un periodo complicato segnando con grande freddezza il rigore decisivo. La lite con Biglia è un ricordo.

Bakayoko 6,5 - Fondamentale schermo protettivo davanti alla difesa, detta i tempi del pressing e annulla Luis Alberto.

Calhanoglu 6,5 - Più continuo rispetto alle ultime prestazioni, il turco aggiusta la mira e mette paura a Strakosha con le conclusioni dalla distanza. Il suo lavoro di raccordo tra centrocampo e attacco è utilissimo.

Suso 5,5 - Si accende a tratti, Strakosha nel finale gli nega la gioia del gol. Può e deve crescere ancora.

Piatek 6 - Tanto lavoro per i compagni, crea spazi e va vicino al gol nel primo tempo. Un'occasione anche nella ripresa: resta a secco, ma è sempre pericoloso. (Dall'83' Cutrone s.v.).

Borini 6 - Nei momenti di maggiore difficoltà risponde presente. Comincia sulla sinistra, nel tridente, poi gioca a tutta fascia sulla destra. Ed è utile in fase di copertura.