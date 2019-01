Le pagelle del Milan - Paquetà sfiora il gol, Borini-Suso mettono Genoa ko

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Risultato finale: Genoa-Milan 0-2 (72' Borini, 83' Suso)

Donnarumma 7,5 - Risponde presente su Lazovic a metà del primo tempo, poi Bessa lo colpisce in pieno. Attento anche nella ripresa, soprattutto quando ci mette la manona per deviare sulla traversa la conclusione di Veloso.

Abate 6,5 - Vince il ballottaggio con Conti ma passano pochi minuti ed è costretto a fare coppia con Musacchio a causa dell'infortunio di Zapata. Pandev lo sorprende tra le gambe poco prima della mezzora, lanciando a rete Bessa. Poi è attento e preciso per il resto della gara.

Musacchio 6,5 - Nel primo tempo soffre come tutta la squadra, nel secondo tempo riesce invece a lasciare pochi spazi agli avversari.

Zapata sv - La sua gara dura appena 12': dà forfait dopo aver fermato Kouamé lanciato a rete. (Dal 13' Conti 6,5 - Spinge tanto sulla sua corsia, fino a regalare l'assist a Borini per il vantaggio rossonero).

Rodríguez 6 - Superato troppo facilmente da Lazovic in avvio di gara, cresce col passare dei minuti. Si fa rispettare anche quando supera la metà campo.

Paquetà 7 - Fa il suo dovere nella linea mediana, poi colpisce il palo con un mancino al volo poco prima di rientrare negli spogliatoi per l'intervallo. Numero alla Neymar in avvio di ripresa, ma il successivo passaggio favorisce il recupero di Bessa. Si divora, però, un gol da due passi.

Bakayoko 6,5 - Lotta su ogni pallone, aiutando anche il fronte difensivo. Frena le sortite offensive genoane, dominando per ampi tratti nella mediana.

Çalhanoğlu 6 - Parte da mezzala, poi cambia posizione. Cerca di ispirare la manovra, ci riesce a metà. (Dal 79' Mauri sv - Porta forze fresche nel centrocampo rossonero).

Suso 7,5 - Un gol da incorniciare: controllo in corsa, entra con palla in area e diagonale perfetto. Il tutto fa dimenticare le ombre dei minuti precedenti. (Dall'88 Castillejo sv - Pochi istanti per lui in campo, a risultato già acquisito).

Cutrone 6 - E' suo il posto che apparteneva a Higuain, senza riuscire a fare meglio del Pipita visto in rossonero, almeno nella prima frazione. Nella ripresa beneficia della crescita della squadra, da applausi l'assist che permette a Suso di andare a raddoppiare.

Borini 7 - Aiuta come sempre in fase difensiva, costretto alle maniere forti su Bessa in avvio che gli procura l'ammonizione. Scalda i guantoni di Radu in avvio di ripresa, poi cerca il palo lungo al 61' trovando la deviazione (non vista però dall'arbitro e dai guardalinee) del portiere genoano. Sblocca la situazione su assist di Conti, che deve solo spedire in porta.