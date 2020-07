Le pagelle del Milan - Rebic meglio di Ibrahimovic. Decisivo l'ingresso di Bonaventura

Risultato finale: Napoli-Milan 2-2

G.Donnarumma 6 - Sembra in una serata versione Superman, poi al 34esimo cambia fumetto e commette un errore da Paperumma. Sul secondo gol ha meno colpe, viene tratto in inganno da una deviazione.

Conti 5 - E' il difensore che soffre di più, Mertens si allarga spesso e volentieri dalle sue parti per mettere in difficoltà la difesa del Milan. E il belga stasera era in serata.

Kjaer 6.5 - Gli elogi di Maldini nel pre-gara hanno fatto da cornice a un'altra, l'ennesima prestazione da leader del reparto difensivo. Il riscatto è lì, il Milan - chiunque decida - non dovrebbe pensarci troppo.

Romagnoli 6 - Graziato da Callejon nel primo tempo, è uscito a testa alta da una serata tutt'altro che semplice.

Theo Hernandez 6.5 - Quando attacca il Napoli, dimostra perché non è ancora uno dei tre migliori terzini sinistri d'Europa. Quando attacca il Milan, fa capire perché può diventarlo. Il movimento sul gol dello 0-1 è da 9 consumato.

Kessié 6.5 - Fredda la sua esecuzione dal dischetto, un rigore in cui spiazza Ospina e fissa il punteggio sul definitivo 2-2.

Bennacer 6 - Sul gol del vantaggio fa la cosa più difficile, trovando una linea di passaggio per Rebic invisibile ai più. Sul gol del 2-1 si fa anticipare da Mertens, che non perdona.

Paquetá 5 - Ritmo troppo compassato che mal si concilia col ritmo della partita. Troppo compassato, non sembra giocare nella zolla di campo giusta per esaltare le sue caratteristiche. Dal 46esimo Saelemaekers 4.5 - Due cartellini gialli, uno più inutile degll'altro, lo costringono a concludere in anticipo la partita.

Calhanoglu 5 - Gioca, non gioca, gioca, non gioca... Alla fine scende in campo, e col senno del poi sarebbe stato meglio fare altre scelte. Dal 61'esimo Bonaventura 7 - Entra e dopo pochi minuti su guadagna il rigore che Kessiè tramuta nel gol del 2-2. Meglio di così...

Rebic 6.5 - Il movimento sul gol del vantaggio è da pivot più che da centravanti, si fa trovare al posto giusto sullo scarico, aggira l'avversario e poi serve a Theo un pallone da spingere solo in fondo al sacco. Dall'88esimo Krunic s.v.

Ibrahimovic 5 - Quando esce è nervosissimo, per il gol appena preso e per una prestazione grigia, incolore. Questo Ibrahimovic, pur partendo dall'inizio, non è il giocatore che potrebbe trascinare il Milan allo Scudetto. Dal 61esimo Rafael Leao 6 - Si muove di più dello svedese, dà meno punti di riferimento alla difesa avversaria.

Stefano Pioli 6.5 - Il suo Milan è ben messo in campo, e riesce a strappare un risultato positivo anche quando non tutti i singoli rendono al meglio.