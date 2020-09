Le pagelle del Napoli - Lozano rinato, Mertens è il solito. A Osimhen manca solo il gol

Napoli-Genoa 6-0 (10', 64' Lozano, 46' Zielinski, 57' Mertens, 69' Elmas, 72' Politano)

Meret 6 - Perlopiù inoperoso tra i pali, per il portiere classe '97 è superato il test per il gioco con i piedi richiestogli da Gattuso.

Di Lorenzo 6 - Fa un po' fatica a contenere Pellegrini in avvio, poi migliora e acquisisce tranquillità. Entra anche nelle azioni di due dei sei gol messi a segno dal Napoli.

Manolas 6,5 - La tanto discussa affinità con Koulibaly quest'anno sembra essere quasi massima. Il greco copre su entrambi i lati quando serve e non sbaglia neanche un intervento. All'intervallo esce per un risentimento muscolare. Dal 46' Maksimovic 6 - Nella ripresa il Genoa attacca poco, per lui è una partita facile facile.

Koulibaly 6,5 - "Credo rimanga", dice Giuntoli nel pre-partita e vedendo questa prova non poteva esserci notizia migliore per i tifosi del Napoli. Impeccabile, autorevole, autoritario. E' il solito muro difensivo.

Hysaj 7 - Titolare perché Mario Rui non è al meglio, conferma la buona prestazione di Parma. E' solido in difesa, come al solito, è autore di tanti interventi e stavolta dà il suo apporto anche in attacco, mettendo a referto l'assist per la rete di Elmas.

Fabian Ruiz 6 - Si disimpegna bene nel nuovo ruolo da mediano. Ripiega bene davanti alla difesa, nasconde il pallone agli avversari con qualche bella giocata.

Zielinski 7,5 - Bravo ad inserirsi e a costruire, con la sua tecnica vengono più facili i dialoghi nello stretto. Col passare dei minuti cresce il livello della sua prestazione. La ripresa è praticamente perfetta. Un assist, un gol bellissimo e tante grandi percussioni a gran velocità. Sembra volare palla al piede, poi la sua intelligenza fa il resto. Tra i migliori. Dal 73' Ghoulam s.v.

Lozano 8 - Ricordando il Lozano dello scorso anno, vedere la freccia che è diventato adesso fa davvero strano. Nel ruolo che era di Callejon, sfrutta proprio la dote tipica dello spagnolo: il taglio dietro le spalle del difensore, da cui nasce il primo gol. E' freddissimo poi in occasione della sua seconda rete. Semplicemente rinato. Dal 66' Politano 7 - C'è gioia anche per l'ex Inter, grazie ad una grande giocata in area e un sinistro poderoso che non dà scampo a Marchetti.

Mertens 7,5 - Da una sorpresa (Lozano), ad una grandissima conferma. Il massimo goleador della storia del Napoli domina in lungo e in largo anche da trequartista. Lega il gioco, fa sempre la scelta giusta e mettere a referto un'altra realizzazione e due assist. Dal 66' Lobotka 6 - Entra in un momento di gestione e non ha particolari problemi.

Insigne 6 - Solo 22 minuti in campo, con qualche buona giocata, poi esce per un infortunio che spaventa i tifosi. Dal 22' Elmas 7 - Grande impatto fin da subito, ma è nella ripresa che cambia marcia. Punta sempre l'uomo e lo salta, poi realizza una rete strepitosa con un dribbling nello stretto e un destro chirurgico.

Osimhen 6,5 - I movimenti sono quelli giusti. La voglia e lo spirito di sacrificio di quelli che a Gattuso piacciono eccome. Il tacco smarcante per Zielinski, in occasione del 2-0, una magia che ha fatto stropicciare gli occhi ai mille tifosi presenti al San Paolo. Alla prima da titolare col Napoli, al San Paolo, gli manca di fatto soltanto il gol.

Allenatore: Gennaro Gattuso 7 - Memore del successo del Cagliari di Maran lo scorso anno contro il Napoli, capisce anzitempo che il piano-partita del Genoa sarebbe stato votata alla difesa e alla ripartenza, così decide di partire subito con il 4-2-3-1, il nuovo modulo, per dare maggiore verticalità alla manovra. E ci riesce. A fine primo tempo il suo Napoli cala, Ringhio negli spogliatoi fa una bella lavata di cervello alla squadra e nella ripresa ottiene quello che volevo: il Napoli la chiude, Rino può esultare.