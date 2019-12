Le pagelle del Napoli - Milik torna in grande stile. Allan fondamentale

Fonte: Dal nostro inviato al San Paolo

Risultato finale: Napoli-Genk 4-0

Meret 6 - Serata da ordinaria amministrazione per il giovane portiere del Napoli. Il Genk in più di una circostanza ha tentato la conclusione, ma peccando sistematicamente in precisione.

Di Lorenzo 6.5 - Propositivo. Spesso e volentieri s'è proposto sulla corsia destra e dai suoi piedi è nato il gol del 2-0 firmato Milik.

Manolas 6 - Ha neutralizzato Samatta senza straordinari. In una serata in cui il Genk ha attaccato senza convinzione ha fatto il suo e non ha commesso sbavature.

Koulibaly 6.5 - Dopo una manciata di secondi sfiora il gol con un colpo di testa che s'è stampato sulla traversa. Attento in fase difensiva, prova con frequenza la sortita offensiva fornendo in un paio di circostanze anche spunti interessanti.

Mario Rui 6 - Spinge meno rispetto a Di Lorenzo. La serata non parte benissimo con un errore clamoroso al 16esimo: poi prende le distanze e la ripresa fila via liscia.

Callejon 7 - Più nel vivo del gioco e del campo. Lascia la fascia destra a Di Lorenzo, che ringrazia e spesso e volentieri mette in difficoltà la difesa avversaria. E' lui a procurarsi entrambi i rigori trasformati dal Napoli. Dal 79esimo Lozano s.v.

Allan 6.5 - La sua presenza in mezzo al campo è fondamentale per dare maggiore equilibrio a questo Napoli.

Fabian Ruiz 6 - Con la sua tecnica ha vita facile contro un Genk che questa sera in mezzo al campo ha giochicchiato.

Zielinski 6 - A Udine fu il migliore in campo, stasera uno dei tanti in una serata comunque positiva per tutta la squadra. Dal 72esimo Gaetano 6 - Fa il suo esordio in Champions League a risultato già acquisito e mostra grande voglia di fare.

Milik 8 - Torna in campo dopo l'infortunio e lo fa in grande stile: tre gol per ipotecare già nel primo tempo la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Dal 78esimo Llorente s.v.

Mertens 6.5 - Prestazione discreta, suo il gol del definitivo 4-0 che conferma il grande feeling con la rete in questo girone di Champions: 5 realizzazioni in sei gare.