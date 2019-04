Le pagelle del Napoli - Si salvano solo Meret e Zielinski. Male la difesa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Risultato finale: Empoli-Napoli 2-1

Meret 6.5 - Non ci fosse stato lui, sarebbe finita anche peggio. Nel primo tempo si supera su Caputo, nella ripresa sale in cattedra almeno tre volte.

Malcuit 4.5 - Una delle versioni peggiori da quando ha lasciato il Lille. Sorpreso da Pajac, è stato costretto a limitare le sue sgroppate, a difendere e a mettere a nudo tutti quei fondamentali sui quali deve ancora lavorare. Dal 76esimo Verdi s.v.

Luperto 5.5 - Non una serata semplice, perché l'Empoli attacca spesso e con lucidità. Costretto spesso e volentieri agli straordinari perché Malcuit non gli dà certo una mano.

Koulibaly 5 - Chiamato a tenere a galla una difesa inedita. Prova a farlo nel migliore dei modi, ma spesso va in difficoltà. E l'Empoli va alla conclusione una volta si e l'altra pure.

Mario Rui 5 - Fatica tanto, più del solito. Contro un Empoli che quest'oggi al Castellani ha fornito una delle sue versioni migliori.

Callejon 5.5 - L'Empoli attacca con continuità sulla sua corsia e lui attacca poco, molto meno del solito. Soffre la brillantezza dei padroni di casa e non riesce mai a produrre pericolosi movimenti senza palla.

Allan 5 - Sovrastato dal centrocampo dell'Empoli, soffre la superiorità numerica degli avversari. Che giocano con un centrocampista centrale in più e fanno valere questo fattore.

Zielinski 6.5 - Per distacco, il migliore del Napoli. Colui che riesce a pareggiare i conti a fine primo tempo quando era l'Empoli ad attaccare alla ricerca del raddoppio e tra i pochi in palla anche nella ripresa, quando per lunghi tratti si assiste a un vero e proprio monologo dei padroni di casa.

Younes 5.5 - Più disciplinato rispetto a Ounas, ma meno brillante rispetto alle ultime apparizioni. Dai suoi piedi una sola vera iniziativa, con un tiro a giro di poco sopra la traversa. Dal 58esimo Fabian Ruiz 5.5 - Non riesce a dare la scossa che Ancelotti si sarebbe aspettato.

Ounas 5 - Evanescente. Spreca l'occasione che gli concede Ancelotti con una prestazione pallida. Prova un paio di volte a mettersi in difficoltà, senza però produrre risultati. Dal 57esimo Mertens 6 - Con lui il Napoli è più ordinato quando può ripartire.

Milik 6 - Braccato dai due centrali di difesa dell'Empoli, non segna perché di fatto ha pochissime occasioni per mettersi in mostra. Anche se in una di queste è andato a un passo dalla marcatura.