Le pagelle del Parma - Ancora male Gagliolo, Hernani non pervenuto

Risultato finale: SPAL 1, Parma 0.

Sepe 6,5 - Con un guizzo felino impedisce alla SPAL di raddoppiare, tenendo il Parma in partita.

Iacoponi 5,5 - In costante affanno, dal primo minuto in poi: non ha il passo per fare il terzino, né l'attitudine, dopo mesi giocati da centrale.

Bruno Alves 6 - Nel primo tempo è l'unico a non commettere evidenti errori individuali, ma da capitano dovrebbe dare la scossa ad una squadra mai così spenta e demotivata.

Gagliolo 5 - Petagna gli dà diversi pensieri, non a caso rinvia, sul fondo o in fallo laterale, ogni volta che ne ha facoltà. Nonostante questo, si dimentica la marcatura in occasione del gol che decide la sfida. Il periodo nero continua.

Pezzella 5 - Strefezza fa il bello e il cattivo tempo sulla sua corsia, specie nel primo tempo. Anche offensivamente le le idee sono poche e comunque confuse.

Kucka 5 - Sembra in condizione fisiche davvero precarie, eppure rimane in campo novanta minuti. Da mezzala malissimo, da attaccante forse peggio.

Hernani 4,5 - Grosso passo indietro rispetto alle ultime prove: da regista non convince affatto, il passo non è assolutamente quello richiesto per un interno che gioca nel campionato italiano. Esce prima di prendersi il rosso che avrebbe messo il punto esclamativo sulla sua pessima prova. Dal 58' Sprocati 6 - Dà buoni segnali, nonostante siano meno di sessanta i suoi minuti in campo dopo due mesi di campionato: suo l'assist che mette in porta Gervinho, ma a gioco fermo.

Barillà 5 - Male anche lui oggi: non ha l'intelligenza di allargarsi quando Strefezza trova le praterie su cui la SPAL fonda il proprio primo tempo. Dal 72' Inglese sv.

Kulusevski 5,5 - Non certo il suo miglior primo tempo, ma almeno ci prova. Misteriosi le ragioni per cui esce al termine della prima frazione. Dal 46' Scozzarella 6,5 - Aumenta le geometrie della squadra e da un riferimento alla difesa, totalmente in bambola con Hernani nel suo ruolo.

Cornelius 5,5 - Non molla fino alla fine, sgomitando, saltando su ogni lancio lungo, provando a fare da riferimento nella peggiore partita stagionale della sua squadra.

Gervinho 5 - Svogliato, mai pericoloso, raddoppiato con continuità e mai in grado di puntare l'uomo direttamente. Se la squadra non lo mette nelle condizioni di essere decisivo, diventa un problema.