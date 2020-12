Le pagelle del Parma - Gervinho col freno a mano, l'attacco non gira. Iacoponi ok a sinistra

Sepe 6 - Nel primo tempo non viene mai impegnato dal Benevento. Nella ripresa si fa trovare pronto quando viene chiamato in causa.

Busi 6 - Buona gara soprattutto a livello difensivo. Quando c'è da spinge il belga si vede poco. (Dall'88 Gagliolo S.V)

Osorio 6,5 - Nel primo tempo argina bene Lapadula, l'uomo più pericoloso del Benevento. Si conferma ad alti livelli anche nella ripresa.

Bruno Alves 6 - Mette tutta la sua esperienza al servizio della squadra. Buona prestazione dell'esperto portoghese.

Iacoponi 6,5 - Gioca a sinistra lui che è abituato a giocare sul versante opposto e lo fa senza problemi. Anzi, alla fine risulta anche uno dei migliori dei suoi.

Hernani 5,5 - Parte titolare al posto dell'infortunato Kucka. Non ha le caratteristiche dello slovacco e si vede.

Scozzarella 5,5 - Lotta per tutto il tempo in cui resta in campo, ma il Parma avrebbe avuto bisogno di qualcosa di diverso. (Dal 74' Brugman S.V)

Kurtic 5,5 - Una conclusione nel primo tempo e poco altro. Decisamente troppo poco in mezzo al campo.

Karamoh 5 - Nel primo tempo non si vede mai. Prestazione decisamente opaca, Liverani lo lascia negli spogliatoi al termine del primo tempo. (Dal 46' Brunetta 5) - Le cose non cambiano col suo ingresso in campo.

Cornelius 5,5 - Prova ad usare la sua fisicità per tenere alta la squadra. Gioca di sponda, ma sembra predicare in mezzo al deserto. Cala vistosamente nella ripresa. (Dall'88' Inglese S.V)

Gervinho 5,5 - Ha una grande occasione ad inizio partita, ma calcia malissimo e la palla finisce alle stelle. Senza i suoi strappi e le sue accelerazioni diventa troppo prevedibile.

Fabio Liverani 6 - Guardando il bicchiere mezzo pieno, potrebbe essere un punto guadagnato, viste le tante assenze per i Ducali, ultima quella di Kucka. Il Parma tiene spesso e volentieri il pallino del gioco, ma il giropalla dei crociati è troppo lento per impensierire una squadra organizzata come il Benevento.