Le pagelle del Parma - Siligardi fa il protagonista, dormita di Dermaku

© foto di Federico Gaetano

Colombi 6,5 - Mai impegnato per sessanta minuti poi tre volte nel giro di dieci: risponde sempre presente.

Laurini 6,5 - Firma una bella chiusura difensiva e accompagna con continuità l'azione della squadra.

Dermaku 5 - Si perde Trotta in modo clamorosamente ingenuo e il Frosinone trova il pari: doppio passo indietro carpiato rispetto alle recenti prestazioni.

Gagliolo 6 - Da centrale non dà le certezze che solitamente fornisce a sinistra.

Pezzella 6 - Buona spinta nel primo tempo, molto meno continuo nella ripresa.

Hernani 6,5 - Batte buona parte dei calci piazzati, con alterne fortune. Freddissimo su calcio di rigore, diventa il dodicesimo marcatore stagionale per i crociati.

Brugman 6 - Buon primo tempo, perde un po' le misure nella ripresa.

Barillà 6 - Gioca in condizioni imperfette e si vede: dà tutto, come al solito, ma D'Aversa gli risparmia l'ultima mezz'ora. Dal 63' Kucka 6,5 - Interpreta il ruolo in modo totalmente diverso rispetto al collega e si conquista il calcio di rigore decisivo.

Siligardi 7 - Realizza il gol del vantaggio e va ad un passo dal bis: non male dopo tre mesi di soli allenamenti. Dal 90' Darmian sv.

Adorante 6 - Molto generoso ma non altrettanto lucido: firma un paio di conclusioni insidiose ma in un paio di frangenti non è freddo e spreca. Dal 73' Kulusevski sv.

Sprocati 6 - Sale in cattedra nella ripresa: un paio di assist super e due conclusioni che sfiorano il gol-qualificazione. È proprio una sua leggerezza però a mandare in porta Citro.