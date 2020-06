Le pagelle del Real Madrid - Casemiro decisivo, Benzema illumina

Risultato finale Espanyol-Real Madrid 0-1

Courtois 6 - Non si fa sorprendere dalle punizioni di Roca e De Tomas, risponde presente ogni volta che viene chiamato in causa per blindare la porta.

Carvajal 6 - Accompagna il gioco dando il là a Casemiro, può spingersi in avanti sulla fascia senza trovare particolari ostacoli. Non esagera e presidia la posizione.

Ramos 6.5 - Gli basta svolgere il suo lavoro ordinario per gestire al meglio la difesa. Si rende pericoloso con due occasioni di testa che sfiorano la rete.

Varane 6 - Garantisce adeguata protezione, pur non dovendo far fronte a particolari difficoltà. Nel secondo tempo alza l'attenzione per mettere al sicuro il risultato.

Marcelo 6 - Offre sempre interessanti progressioni ma dalla sua parte trova in Gomez un avversario ostico. Fa valere la propria esperienza ma è costretto a rimanere basso.

Casemiro 7.5 - La rete che sblocca il match è la ciliegina per il migliore in campo. E' un giocatore decisivo per qualità tattiche e gol segnati. Sempre presente nelle occasioni offensive.

Kroos 6.5 - Autentico metronomo del centrocampo, maestro nella ripresa a gestire gioco e possesso palla per difendere la vittoria. Crea sempre un brivido sui calci piazzati.

Valverde 6 - Lavora in sinergia con Kroos in modo silenzioso ma efficace. Con Casemiro che si sgancia in avanti, lui si dedica più a proteggere il centrocampo.

Isco 5.5 - Prestazione in chiaroscuro, soprattutto rispetto a Casemiro e Benzema. Qualche guizzo nel primo tempo, mai il lampo per risultare decisivo. (Dal 63' Rodrygo 6.5 - Il giovane talento dei blancos entra alla grande, sacrificandosi come chiesto da Zidane).

Benzema 7 - Con un colpo di tacco sontuoso inventa per Casemiro il gol dello 0-1. Poco prima aveva avuto lui la palla del vantaggio, sventato solo dal miracolo del portiere.

Hazard 5.5 - Non è al meglio della condizione fisica e si vede. Si risparmia, aiuta poco in fase di rientro e non regge più di un'ora in campo.(Dal 63' Vinicius 6 - Capisce il momento delicato della sua squadra e si sacrifica offrendo un'ottima copertura).