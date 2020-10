Le pagelle del Sassuolo - Berardi e Caputo fanno i fenomeni. De Zerbi: cambi decisivi

BOLOGNA-SASSUOLO

Consigli 6 - Incolpevole sui tre gol del Bologna. Per il resto è attento sia tra i pali che in uscita.

Muldur 5,5 - Va spesso in difficoltà contro gli attaccanti del Bologna. Da uno come lui ci si aspetta di più: pomeriggio no al Dall'Ara. (Dal 61' Ayhan 6,5 - Contribuisce anche lui al cambio di passo del Sassuolo che riesce a vincere una partita che sembrava persa).

Chiriches 6 - Non sempre pulito in chiusura, con Palacio non è mai facile. Si fa vedere anche davanti: suo il break che porta al gol di Berardi.

Ferrari 5,5 - Alcune sbavature di troppo in fase difensiva. Si fa vedere in un paio di occasioni dalle parti di Skorupski. (Dal 91' Peluso SV).

Kyriakopoulos 5,5 - Non perfetto in fase difensiva, con Orsolini che lo ha messo in difficoltà pur non giocando la sua miglior partita.

Bourabia 5,5 - Da spessore al centrocampo ma per gran parte della partita soffre la dinamicità della mediana del Bologna. (Dal 61' Raspadori 6,5 - Contribuisce in prima persona alla rimonta, entra e cambia la partita. Nel finale sfiora un gol da antologia).

Locatelli 5,5 - L'errore nell'azione che porta al gol di Orsolini non è da lui. Perde una palla sanguinosa che poteva costare cara ma per sua fortuna la squadra lo "salva" ribaltando il risultato.

Berardi 7,5 - Giocatore totale. Sigla il gol del momentaneo 1-1 ed è una vera e propria spina nel fianco per il Bologna per tutta la partita. Pericoloso in molte occasioni, De Zerbi la ha consacrato.

Djuricic 6,5 - Segna la rete che riapre la partita e dà il là alla rimonta. Prestazione positiva per il numero 10 che conferma i progressi che aveva fatto vedere nelle scorse partite. (Dall'81' Obiang SV).

Traore 5,5 - De Zerbi lo manda in campo dal 1' ma l'ex Empoli non riesce a incidere. Mai pericoloso e spesso fuori dal gioco: deve crescere molto se vorrà avere una maglia da titolare anche in futuro. (Dal 61' Lopez 6 - Brillante e preciso. Qualche buona accelerazione).

Caputo 7,5 - Vivacchia per i primi 70 minuti, poi si sblocca ed è ancora una volta decisivo. Attaccanti così ce ne sono pochi in giro: assist a Djuricic e gol di rapina per il 3-3. Fondamentale.

De Zerbi 7 - Quando la partita sembrava persa attinge dalla panchina e cambia volto alla sua squadra. Ottimi i cambi, decisivo nel leggere la partita e a dare freschezza alla sua formazione.