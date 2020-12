Le pagelle del Sassuolo - Berardi ultimo ad arrendersi, Defrel impalpabile

Consigli 6,5 - Se il passivo non è più amaro il merito è soprattutto suo. Poco può sui gol mentre sfodera due grandi parate su Leao e Hauge tenendo in partita i suoi fino al 90' minuto e oltre.

Toljan 5,5 - Qualche sua scelta lascia a desiderare, non sembra presente come al solito evidenziando lacune in fase difensiva che, almeno stavolta, non riescono ad essere nascoste dalla sua corsa inesauribile (Dal 61' Muldur 6 - Entra e garantisce spinta in fase offensiva facendosi sempre trovare pronto e mettendosi al servizio dei compagni)

Marlon 5 - Primo tempo da incubo, Leao è un cliente scomodo e si vede in occasione della prima rete quando lo brucia letteralmente sullo scatto. De Zerbi gli da fiducia, ma soffre sia in fase di possesso che di non possesso palesando una scarsa sicurezza.

Ferrari 6 - Il migliore della retroguardia neroverde. Imposta, marca e si fa vedere anche in avanti con un sinistro dal limite e rendendosi pericoloso anche sui calci d'angolo.

Rogerio 5 - Poco attento in fase difensiva, si fa bruciare da Leao sul gol poi annullato di Cahlanoglu. Meglio nella spinta offensiva, ma anche in avanti non riesce mai ad essere decisivo. (Dal 46' Kyriakopoulos 6 - Si piazza sulla sinistra e non sbaglia praticamente nulla facendosi trovare sempre pronto in fase di spinta e prestando la necessaria attenzione in difesa)

Maxime Lopez 5,5 - Ha visione di livello superiore alla media, ma non riesce a far dimenticare l'assenza di Locatelli. Il coraggio non gli manca, la voglia di mettersi in mostra neanche; semplicemente non sembra essere la sua partita.

Bourabia 6 - Costruisce e rompe la manovra avversaria correndo dietro a chiunque passi dalle sue parti. Non disdegna neanche la conclusione mettendosi in mostra con un destro sul quale Donnarumma deve sfoderare il meglio del proprio repertorio

Berardi 7- Tutti i pericoli per la porta rossonera arrivano dai suoi piedi. Svaria per tutto il campo per cercare palloni giocabili, è l'ultimo ad arrendersi - come un vero capitano deve fare - segnando la punizione che regala speranza nei minuti finali al Sassuolo.

Djuricic 6 - Nel primo tempo è uno dei pochi a prendere l'iniziativa tanto che a volte sembra predicare nel deserto. Svaria su tutto il fronte d'attacco e cerca anche la conclusione, senza però avere la fortuna dalla sua parte. (Dal 57' Boga 6,5 - Dribbla e salta spesso l'uomo. Non è un caso se il gol del Sassuolo arriva da una punizione nata da una sua giocata)

Traore 6 - L'intraprendenza non gli manca, anche se a volte la fretta gli fa sbagliare qualcosa. Ha sui piedi due buone occasioni, ma le fallisce non trovando la rete che avrebbe meritato. (Dal 86' Obiang s.v.)

Defrel 5 - I palloni giocabili che gli arrivano si contano sulle dita di una mano, ma lui non riesce mai a farsi notare rimanendo ai margini del gioco. Non è un caso se De Zerbi decide di sostituirlo all'intervallo. (Dal 46' Caputo 5,5 - entra per dare la scossa e garantire peso in avanti, ma quella di De Zerbi rimane solo un'intenzione)

All. Roberto De Zerbi 6 - Il gol a freddo modifica inevitabilmente il copione della gara che i neroverdi affrontano comunque con il giusto piglio. Nella ripresa prova ad aggiustare il match con i cambi, ma le sue mosse sortiscono l'effetto sperato solo in parte.