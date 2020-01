Le pagelle del Torino - Belotti lotta e strappa. Verdi e Laxalt male

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

SASSUOLO-TORINO 2-1

Sirigu 6,5 - Una sicurezza come sempre, dice no a Caputo in maniera straordinaria, distendendosi in un attimo.

Izzo 6 - Andrebbe in gol ma la parabola arcuata fa sì che la palla sia uscita di poco.

Nkoulou 6 - Dà solidità alla retroguardia

Djidji 5,5 - Dalle sue parti giostrano Caputo e Berardi, qualche difficoltà c'è (dal 76' Millico 6,5 - Entra e prova a fare tutto lui sulla sinistra. Colpisce una traversa con un tiro da cineteca).

De Silvestri 5,5 - Ha il suo bel daffare per contenere Boga, intraprendente. Soffre e, quando non ci riesce, Boga determina il 2-1.

Rincon 6 - Ha il grande merito di colpisce il pallone per il gol dell'1-0, sebbene non fosse un tiro irresistibile. Poi però si fa saltare secco sul gol di Boga (dall'80' Meite s.v.).

Lukic 6 - A centrocampo riesce a creare una cerniera di protezione alla difesa.

Aina 5,5 - Bada più alla fase difensiva che a quella offensiva. Ma non è una grande partita.

Verdi 5 - Si abbassa spesso, ma nel ruolo ha qualche problema. Arriva su un pallone di Belotti con i tempi giusti, ma è poco lucido e perde la chance per il 2-0 (dal 53' Laxalt 5 - Entra lui e il Torino si abbassa troppo. Non è solo colpa sua, però al novantesimo avrebbe la palla per il 2-2 e la sbaglia).

Berenguer 6 - Vivace, cerca di incunearsi nelle maglie della difesa del Sassuolo.

Belotti 6,5 - Gli manca solo il gol, perché per il resto riesce a strappare e ad allungare la retroguardia avversaria, facendo ammonire gli avversari, ispirando Verdi e provando a calciare in porta. Quando gli tolgono la spalla perde in pericolosità.