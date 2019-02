Le pagelle del Torino - Djidji sbadato, prima gioia per Ola Aina. San Sirigu

Torino-Udinese 1-0 (31' Ola Aina)

Sirigu 7,5 - È senza alcun dubbio lui il man of the mach dello Stadio Olimpico Grande Torino. Mette il cartello "Non si passa" sulla sua porta dopo appena pochi minuti, fino a salvare il risultato al 71' con l'ennesimo rigore parato. Stavolta, ai danni di De Paul.

Izzo 6 - Pussetto dalle sue parti è poco ispirato, così lui può limitarsi a svolgere compiti di ordinaria amministrazione in fase difensiva. Prova senza infamia e senza lode.

Djidji 5,5 - Pronti-via e regala la palla del possibile 1-0 a Pussetto. Un errore che il centrale granata si fa però perdonare alla grande con almeno quattro-cinque interventi decisivi nel corso del match. Fino a commettere, tuttavia, un'altra ingenuità che potrebbe costare carissimo ai suoi al 70' (fallo in area su Okaka e massima punizione per l'Udinese). Per sua fortuna, a risolvere il problema ci pensa il pararigori Sirigu.

Moretti 6,5 - Tanta esperienza e nessun pericolo. L'esperto difensore annulla l'attacco avversario con le chiusure giuste al momento giusto. È il migliore della retroguardia granata quest'oggi.

Ola Aina 7 - Il match-winner è proprio lui: l'esterno nigeriano taglia l'area alla perfezione su un cross dalla fascia opposta di Ansaldi e realizza il gol che decide l'incontro al 31' (primo sigillo in Serie A). Prezioso anche nelle diagonali difensive grazie alla sua velocità.

Lukic 6,5 - Un'altra prova molto positiva per il centrocampista serbo. Alla sua terza partita consecutiva dal 1', ormai non può più essere considerato solamente un'alternativa (Dal 59' Baselli 6 - Entra in campo per riportare geometrie e copertura in fase difensiva nel momento nevralgico dell'incontro).

Rincon 6 - Il solito gladiatore in mediana. Si vede meno del solito in fase di impostazione e di inserimento, ma il suo lavoro sporco è comunque vitale per dare fiato al Torino.

Ansaldi 7 - Imprendibile specialmente nel primo tempo, quando sulla fascia sinistra salta Stryger Larsen come e quando vuole. Non è un caso che il gol partita arrivi proprio da una sua giocata con un cross teso dalla sinistra che il suo opposto Ola Aina è bravo a insaccare in rete di testa.

Iago Falque 5,5 - Sprazzi di vero Iago, ma non può certo bastare così. Nel secondo tempo fallisce l'occasione migliore del Toro per raddoppiare: il giocatore decisivo e convincente visto a inizio stagione sembra ancora molto lontano.

Belotti 6,5 - È il solito uomo-squadra e meriterebbe pure il gol. L'astinenza infatti si allunga, ma il 'Gallo' stavolta resta secco solamente per colpa della grande prova di Musso.

Berenguer 6,5 - L'ex Osasuna sembra finalmente pronto per il salto di qualità. Ubriacante sulla corsia mancina, sfiora il gol e mette un gran pallone davanti al portiere al suo connazionale Iago Falque (Dal 78' Meité 6 - Entra bene in partita portando muscoli e fisicità nel momento di maggiore affanno del Torino).