Le pagelle del Torino - La grinta di Belotti non basta. Bene Sirigu, centrocampo da rivedere

Sirigu 6 - Praticamente mai impegnato nel primo tempo, risponde alla grande ad una conclusione dal limite di Pedro Pereira al termine dei primi 45 minuti. Attento anche sulla conclusione improvvisa di Messias nella ripresa.

Vojvoda 6 - Torna titolare ma sbaglia qualcosa di troppo (Dal 66' Singo 6 - Entra bene in partita, un paio di recuperi fondamentali)

Bremer 6,5 - Il migliore del reparto arretrato dei granata. Fa a sportellate con Simy ed ne esce vincitore

Lyanco 6 - Nel primo tempo sbaglia qualcosa di troppo, migliora nella ripresa.

Rodríguez 5,5 - Prestazione da rivedere per l'ex Milan. Servirebbero i suo cross per la testa di Belotti, lo svizzero fatica ad uscire dalla propria metà campo. (Dal 66' Murru 6 - Entra in campo con la giusta voglia)

Meïté 5,5 - In difficoltà in mezzo al campo, subisce l'agonismo e la corsa dei centrocampisti del Crotone (Dall'80' Gojak S.V)

Rincón 5,5 - Troppi errore in fase di ripartenza soprattutto nella prima frazione di gioco.

Linetty 5,5 - Il centrocampo del Torino è il reparto più in difficoltà. Anche l'ex Samp sbaglia troppo, soprattutto quando deve costruire.(Dall'89' Ansaldi S.V)

Lukić 6 - Un piccolo passo indietro rispetto alle ultime, ottime, prestazioni.

Verdi 5 - Ancora una giornata no per l'ex Napoli. Il trequartista granata non riesce mai a rendersi pericoloso.(Dall'80' Bonazzoli S.V)

Belotti 5,5 - Si danna l'anima nel primo tempo, ma sbatte contro Magallan, il migliore dei suoi nella prima frazione di gioco. La musica non cambia nella ripresa, con il Gallo che, nonostante l'impegno e la voglia, non riesce a trovare il gol.

Marco Giampaolo 5,5 - La squadra è stanca dopo il recupero con il Genoa e si vede. Conferma Lukic sulla trequarti con Verdi a supporto di Belotti. Ma è il centrocampo ad andare in difficoltà: con la prestazione opaca di Linetty, manca qualcuno in grado di impostare.