Le pagelle del Torino - Meité, ingenuità che costa un gol. Verdi rigenerato nella ripresa

Risultato finale: Spal-Torino 1-1

Sirigu 6 - Per ben ottanta minuti è spettatore non pagante del match del Mazza, mai chiamato in causa dagli avanti della Spal. Non può nulla invece sul destro in diagonale di D'Alessandro.

Izzo 6 - Prova di ordinaria amministrazione per l'ex Genoa, nessun grosso rischio per tutto il corso della sfida. Di Francesco non affonda mai ed il compito diventa estremamente facile.

Nkoulou 5,5 - Per quasi tutta la partita si nota più in zona offensiva che in fase di non possesso. Colpisce due volte su azione di angolo ma nel finale non è perfetto, prima rischia il penalty su D'Alessandro e poi concede troppo spazio allo stesso esterno estense per il pari della Spal.

Bremer 6 - Lunghi tratti di tranquillità, chiamato in causa soltanto su qualche accelerazione di Strefezza. Soffre pochissimo e dialoga spesso con Christian Ansaldi a sinistra.

Berenguer 6 - Torna ad occupare il ruolo di esterno a tutta fascia, spedito a destra da Moreno Longo e l'inizio promette bene. Prima mezzora di gara giocata ad alti livelli, leggermente in calo soprattutto nella ripresa.

Meité 5 - Rovina una buona prestazione con un errore marchiano nella propria metà campo, perde la sfera sulla pressione di Dabo e dalla stessa azione arriva il pareggio di D'Alessandro.

Rincon 6,5 - E' il calciatore del Toro che tocca maggiormente la sfera durante tutto l'arco dei novanta minuti, dispensa tanti palloni per i compagni e tiene in mano le redini del centrocampo granata. (Dal 66' Lukic 6 - Non ai livelli del compagno sostituito ma nulla da eccepire nel suo scampolo di gara).

Ansaldi 6 - Bene per almeno un'ora di sfida, tanta spinta specie nel primo tempo creando diverse apprensioni a Thiago Cionek. Accusa un po' di stanchezza nel finale, fatica con l'ingresso di D'Alessandro.

Verdi 7 - E' mancata la scintilla del trequartista granata nella prima frazione di gara. Nella ripresa alza sensibilmente i giri del motore, diventa imprendibile per gli avversari ed estrae dal cilindro un capolavoro con il solito mancino a giro. (Dal 85' Edera sv).

Zaza 6,5 - Gli è mancato soltanto in gol. Nel primo tempo è indiavolato, suggerisce il passaggio dei compagni e sfodera qualche buona conclusione. Difetto di mira ma sempre nel vivo della manovra.

Belotti 5 - Nulla da eccepire dal punto di vista del sacrificio per il capitano di Moreno Longo, ingaggia un buon duello con i due centrali estensi nella prima parte di gara. Calcia pochissimo verso la porta avversaria, si divora un gol in avvio di secondo tempo e poi scompare.

Longo 6 - Porta a termine il compito che gli era stato richiesto dalla società, ottenere una salvezza arrivata così a due giornate della fine. Manda in campo una formazione abbastanza offensiva, il suo Torino comanda per ottanta minuti ma finisce stanco e impaurito dopo il gol di D'Alessandro.