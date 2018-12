Le pagelle del Torino - Rincon male su Brignola. Che intesa Zaza-Belotti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

SASSUOLO-TORINO 1-1 (90’+1 Brignola; 55’ Belotti)

Ichazo 6 - Attento e reattivo, provvidenziale su Berardi nel primo tempo, nega un gran gol (leggi rovesciata) a Matri nel secondo. Poteva fare di più, però, sul gol di Brignola. E alla fine è quello che conta.

Izzo 6 - Il reparto difensivo granata è di sicuro quello dai meccanismi più oliati. Lui ci sta come il cacio sui maccheroni.

Nkoulou 6,5 - Colpisce, come sempre. Per autorevolezza e fisico.

Djidji 6 - Non la sua miglior partita in granata, però ci mette lo zampino sulla linea e non è poco.

Aina 5,5 - Di Francesco gli scappa un paio di volte ma non punge. Meglio dietro che in avanti. E soprattutto meglio a sinistra che a destra.

Rincon 5 - Rischia il rosso per un pallone allontanato. Qualche bel tocco, tanta grinta, nulla di indimenticabile. Il voto si abbassa drasticamente dopo che Brignola lo surclassa nello stacco aereo e insacca la palla dell’1-1.

Meité 5,5 - Nel confronto diretto vince quasi sempre. Ma gioca a corrente alternata.

Baselli 6,5 - Corre più per limitare gli avversari che per fare male come suo solito. Ma gli riesce molto bene. (Dall’87’ Lukic s.v. -).

Ansaldi 6,5 - Il migliore dei suoi nel primo tempo, sfonda spesso a sinistra e serve diversi palloni invitanti ai compagni in area. (Dal 60’ De Silvestri 6 - Meglio di Aina sulla destra, peggio di Ansaldi nel complesso. Compensa le fasce, per così dire.).

Zaza 7 - Mazzarri gli dà fiducia, lui la ripaga. Pericoloso e generoso nei primi 45', a inizio ripresa fornisce a Belotti l’assist per l’1-0. Riscatta il brutto derby. (Dall’80’ Falque s.v. -).

Belotti 6,5 - Sesto gol in questo campionato. Si batte come un leone, trova una rete da centravanti puro. E l’intesa con il compagno di reparto è in netta crescita.