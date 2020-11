Le pagelle del Torino - Singo e Ansaldi volano sulle fasce, pesa l'ennesima rimonta

Inter-Torino 4-2

(64’ Sanchez, 67’ e 84’ Lukaku, 89’ Lautaro; 45’+2 Zaza, 62’ Ansaldi)



Sirigu 6 - Raccoglie quattro pere in fondo al sacco, ma dategliene una colpa.

Lyanco 5,5 - Tutto bene fino all’ingresso di Lautaro, poi inizia a rincorrere.

Nkoulou 5 - Non una grandissima idea quella di imitare Young. Sfida tra titani con Lukaku, poi capitombola su Hakimi e condanna i suoi.

Bremer 5,5 - Quando Sanchez sgomma, diventa difficile trattenerlo. Fin lì, tanti anticipi molto convincenti.

Singo 7 - Il rigore conquistato e tanto altro. Si farà o forse s’è già fatto, bullizza un veterano come Young sulla fascia di competenza.

Meité 6,5 - Una perla il tacco che libera Zaza per la rete del vantaggio. Esagera e ne prova un altro che è invece un orrore. Solido e con classe.

Rincon 5 - Il voto è al regista, che non è e non sarà mai. Non gioca una brutta partita, al netto della palla persa sul feroce pressing di Vidal. Ma ha un ruolo che non è suo e si sente. La prestazione individuale meriterebbe anche di più. (Dall’86’ Edera s.v.).

Linetty 5,5 - Meno ficcante del solito, fa a sportellate con quella rogna di Barella che è un cliente tostissimo. Ma tutto sommato lo limite.

Ansaldi 7 - Bella prova. Poteva anche esultare: in nerazzurro ha giocato 21 volte, non una vita. Freddo dal dischetto, preciso in impostazione.

Verdi 6 - Resta basso come tutto il Torino, prova a illuminarlo con qualche giocata delle sue. Tante sgomitate con Barella, esce per infortunio prima del tempo. (Dal 42’ Bonazzoli 5,5 - Entra e partecipa alla rete dell’1-0. Poi un po’ sparisce).

Zaza 6,5 - Il gol e tante iniziative nel primo tempo. Troppo poco nel secondo. Batte un colpo, poi anche lui si eclissa nelle difficoltà che ha il Torino a difendere il vantaggio. Belle le parole per Belotti. (Dal 90’+3 Millico s.v.).

Conti (vice Giampaolo) 5,5 - Voto da dividere, ovviamente. Primo tempo utilitaristico e va bene. Pesa l’incapacità di difendere un qualsivoglia vantaggio. Magari contro l’Inter ci si può arrabbiare di meno, ma il Torino si fa rimontare ancora una volta e questa è una pessima notizia.