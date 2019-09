Le pagelle del Torino - Zaza entra bene, Belotti segna. Ma tanti steccano

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

TORINO - LECCE 1-2

[35' Farias (L), 58' Belotti (T), 73' Mancosu (L)]

Sirigu 5,5 - Apprensione dopo lo scontro con Lapadula, ma si rialza. In tempo per arrendersi a Farias, sul quale però aveva salvato in prima battuta. Male nella respinta che manda in gol Mancosu, poco dopo però miracoleggia su Babacar. Ma l'errore rimane.

Izzo 6,5 - Altra prova convincente per quello che ad oggi sembra l'elemento sul quale Mazzarri può fare maggior affidamento in difesa. Si mangia Lapadula, gli riesce un po' meno con Farias, ma non concede quasi mai spazio a nessuno.

Djidji 5 - Si prende cura di Lapadula, ma è gravemente colpevole in occasione del gol di Farias: si lascia superare troppo facilmente dal pallone vacante. Nella ripresa mette pure i brividi ai suoi tifosi con un disimpegno folle.

Bonifazi 5,5 - Diligente, gioca con sicurezza per oltre settantacinque minuti, finendo per non soffrire quasi mai. Una sola topica, che però costa cara, quando si fa anticipare troppo facilmente da Mancosu per il gol dell'1-2.

De Silvestri 5,5 - Avrebbe la chance di pareggiare di testa nel finale di primo tempo, ma colpisce bene. Un occasione che, senz'altro, andava sfruttata meglio. (dall'80' Laxalt s.v.)

Baselli 5,5 - Non è quel giocatore visto in questo avvio di stagione, né quello apparso in generale rigenerato dalla presenza di Mazzarri in panchina. Poco coinvolto, lascia spazio all'esordio di Verdi nel finale. (dal 72' Verdi 5,5 - Chiaro, non gli si possono attribuire particolari colpe. Un dato di fatto, però: entra e dopo pochi secondi il Lecce ritrova il vantaggio. Difficile incidere al debutto in queste condizioni, con pochi minuti a tuo favore).

Rincon 5,5 - La sua conclusione dalla lunghissima distanza nel finale è una delle rarissime emozioni prodotte dal Torino nel primo tempo. Si fa però saltare troppo facilmente da Majer in conduzione nell'azione che manda in gol Farias.

Meite 5,5 - Comincia con un piglio discreto, provando anche a cucire sofisticate trame di gioco. Vede un bel corridoio nel quale lanciare Berenguer, che però non ne approfitta. Alla lunga sparisce dalla gara.

Aina 5 - Come spesso gli succede, denuncia qualche disagio quando si tratta di difendere. Proprio uno di questi innesca la doppia conclusione di Farias, che poi segna. Davanti, poi, si vede poco e nulla.

Berenguer 5,5 - Costretto all'ammonizione al 40' per fermare la fuga di Falco in ripartenza. La sua partita dura solamente un tempo, nel quale non convince a pieno, prima di lasciar spazio a Zaza. (dal 46' Zaza 6,5 - La sua entrata sembra garantire maggior vivacità ai suoi: prima il gol annullato a Belotti dopo la sua discesa, poi il rigore da lui guadagnato e segnato dal Gallo).

Belotti 7 - Già nel difficile primo tempo giocato dai suoi, è senz'altro il granata che dà l'impressione di crederci di più. A inizio ripresa si vede annullare l'1-1 per fuorigioco (dubbio), prima però di firmarlo personalmente su calcio di rigore. Probabilmente ne avrebbe guadagnato un altro nel finale, ma Giua non è d'accordo.