TMW Torino alla messa a Superga: fischi e cori contro Cairo da parte dei 2000 tifosi presenti

Il Torino è arrivato a Superga per presenziare alla messa in onore del Grande Torino nel giorno del 75° anniversario del disastro aereo. Una giornata ricca di emozione e pathos, che non ha però tenuto fuori le critiche verso il presidente granata Urbano Cairo.

Il numero uno del club granata infatti al suo arrivo insieme al gruppo di Ivan Juric è stato oggetto di fischi e cori da parte dei circa 2000 tifosi del Toro presenti per l'iniziativa.

Nelle scorse ore il tecnico Ivan Juric si era così espresso in merito alla ricorrenza: "Con Belotti mi sono venute le lacrime, l’anno scorso invece non sono riuscito ad arrivare alla lapide perché c’era troppa confusione - conclude Juric - e va organizzata meglio: tutti i giocatori devono sentire quel silenzio e quelle emozioni che ti rimangono dentro per tutta la vita, così si capiscono la storia e la grandezza del club".