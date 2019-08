Le pagelle del Verona - Dawidowicz combinaguai, Veloso sistema tutto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Silvestri 6,5 - Spiazzato da Sansone sul calcio di rigore. Tiene i suoi in gara con almeno un paio di interventi determinanti.

Rrahmani 6,5 - Prestazione solida, mezzo voto in più per l'anticipo su Santander nei minuti finali. Silvestri lo ringrazia con un lungo abbracciato.

Dawidowicz 4 - Combina la frittata dopo poco più di 10 minuti. Si lascia scappare Orsolini e lo stende in area. Rosso diretto e rigore per il Bologna.

Kumbulla 6,5 - Regge bene l'urto, non era facile con il Bologna in vantaggio di un uomo per quasi tutta la gara.

Faraoni 6 - Un po' meglio nella ripresa, ma sbaglia qualche pallone di troppo.

Henderson 6 - Giocatore di sostanza, tutto grinta e contrasti: il giallo arrivato dopo appena 17 minuti però, compromette un po' la sua gara.

Veloso 7 - Trova la rete del momentaneo pareggio con un capolavoro su calcio di punizione. Palla a giro sopra la barriera che non lascia scampo a Skorupski.

Lazovic 5,5 - Alterna buone giocate a momenti di totale anonimato. Da un giocatore con la sua esperienza ci si aspetta sicuramente qualcosa di più.

Verre 6 - Ad inizio gara soffre come tutta la squadra, poi cresce col passare dei minuti, complice anche il calo del Bologna.(Dal 49' Amrabat 6,5 - Entra e spacca la partita. La sua freschezza e la sua velocità mettono in crisi un Bologna giù sulle gambe.)

Zaccagni 6 - Costretto ad uscire dopo appena 15 minuti dopo il rosso a Dawidowicz. (Dal 16' Bocchetti 6 - Entra in un momento difficile della gara e si fa trovare subito pronto. )

Tutino 6,5 - Non molla mai, corre senza sosta per tutta la gara. Rientra ad aiutare la squadra e riparte in contropiede. Un giocatore cresciuto tantissimo negli ultimi anni. (Dall'86' Gunter S.V)