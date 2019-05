Le pagelle dell'Ajax - Ziyech il migliore. Schone, che errore!

AJAX-TOTTENHAM 2-3 (5' De Ligt, 35' Ziyech; 55', 59' e 90'+5 Lucas)

Onana 6 - Il gol del 2-2 è la fotografia migliore della sua gara. Strepitoso su Llorente, troppo lento nel tenere quella palla, anche se le responsabilità di Schone sono palesi e superiori. È per questo, e per qualche altro intervento da applausi, che tiene la sufficienza.

Mazraoui 6,5 - Dalle sue parti Rose scende spesso e volentieri. E colpisce. A dirla tutta, il Ramadan non pare aver debilitato più di troppo. Come tutto l'Ajax, serata dai due volti tra il primo e il secondo tempo.

De Ligt 7 - Ha il destino dalla sua, comunque vada. Segna il gol che aprirebbe la strada all'Ajax, nel secondo tempo potrebbe fare anche quello che porti davvero a Madrid gli olandesi. Non basta.

Blind 5 - In difficoltà come tutta la squadra, nella ripresa. Non è all'altezza del suo compagno di reparto, nonostante la differente carta d'identità.

Tagliafico 5,5 - Soffre meno di Mazraoui le incursioni del diretto avversario. Alcune cose pregevoli, altre meno. Sbaglia parecchi passaggi.

De Jong 4,5 - È il ragazzo immagine di una macchina perfetta che si inceppa a un passo dal traguardo. E come la sua squadra, si squaglia come un buonissimo gelato al sole del Tottenham nel secondo tempo.

Schone 4 - I capri espiatori non servono, non serviranno ai lancieri. Però ha sulla coscienza l'errore in occasione del 2-2 dei londinesi ed è lì, con tutti i meriti del Totttenham, che cambia la partita. (Dal 61' Veltman 5,5 - Sveglia l'Ajax, e lo aiuta a rimanere in partita. Come scritto per altri, non basta).

Ziyech 7,5 - Un gol, un palo, alcuni tocchi che sono pura poesia. A tratti fantascientifico, quasi sempre più sfortunato di quanto non meriterebbe. Resta il dubbio se fuori da questo contesto possa evaporare, ma qui è uno spettacolo per gli occhi.

Van de Beek 6,5 - Qualche sbavatura, ma è suo il contropiede che Ziyech finalizza. È il collante della squadra, prova a tenerla unita anche nei momenti di difficoltà. (Dal 90' Magallan s.v.).

Tadic 6,5 - A volte si intestardisce, spesso esagera. È la sua miglior annata di sempre: non la chiuderà con un sorriso Champions, ma qualche bella soddisfazione se l'è tolta.

Dolberg 5 - Era una delle grandi promesse dell'Ajax, ora ne è soprattutto un corpo estraneo. Le cose migliori le fa in ripiegamento difensivo, dando mostra di una discreta attitudine al sacrifico. Sbaglia molti appoggi (appena 66% di passaggi riusciti) e più in generale ha davvero poco a che fare col gioco di ten Hag. (Dal 67' Sinkgraven 6 - Più dentro alle idee del suo allenatore di quanto il centravanti danese non potrà esserlo mai).