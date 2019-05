Le pagelle dell'Atalanta - Barrow fast and furious, Pasalic spento

© foto di www.imagephotoagency.it

ATALANTA-GENOA 2-1

(46' Barrow, 53' Castagne; 89' Pandev)

Gollini 7 - Un solo intervento davvero difficile, ma su Romero ed è provvidenziale. Attento in tutte le altre occasioni: una certezza.

Hateboer 5,5 - Si arrangia e si adatta come può, ma è evidente che sia fuori ruolo per necessità. La sua spinta, comunque, manca.

Palomino 6 - Ruvido quel che basta, usa le cattive per fermare Lapadula. A conti fatti, missione riuscita.

Djimsiti 6,5 - La cosa migliore la fa in attacco: sgroppata offensiva a inizio secondo tempo e assist per il 2-0 di Castagne. Dietro bene.

Castagne 7 - L'oro di Gasperini, non è certo una novità, è sulle fasce. Crea il primo pericolo della partita, segna quello che è a conti fatti il gol vittoria.

Freuler 6 - Presente, pulito, preciso: una solida realtà. Meno pronto allo sganciamento offensivo del solito.

De Roon 6,5 - Anche lui ne sbaglia davvero poche. In più, inventa il lancio che apre la strada a Barrow per il gol che dà il via alle danze.

Gosens 6,5 - Segna subito, ma Irrati giustamente convalida. Poi partecipa all'azione del secondo gol orobico.

Pasalic 5 - Il momento è anche positivo, ma oggi non va. Dovrebbe raccogliere il vuoto lasciato da Gomez, non accende mai la luce. E Gasp lo toglie all'intervallo. (Dal 46' Barrow 7- Protagonista assoluto. Entra e segna il gol che sblocca l'Atalanta. Poi si fa male ed esce dopo un quarto d'ora. Di fuoco: fast and furious. Dal 64' Pessina 6 - Entra a gara indirizzata, dà più quantità che qualità).

Ilicic 6,5 - Se il calcio si valutasse dal punto di vista estetico, sarebbe da 8 ogni gara:: una delizia per gli occhi. A inizio gara s'intestardisce nell'uno contro uno con Criscito, poi ha l'intelligenza di capire che non è sempre il caso di puntare il diretto avversario.

Zapata 5,5 - "Annulla" i primi due gol dei suoi. Lento in più di un'occasione, sbatte e si sbatte contro la difesa genoana. Non la sua miglior gara.