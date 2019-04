Le pagelle dell'Atalanta - Seratone per Gollini, Gomez-Ilicic sugli scudi

© foto di www.imagephotoagency.it

Atalanta-Fiorentina 2-1

Gollini 7 - Pronti via deve raccogliere un fumogeno dalle sue parti, poi il gol dello 0-1. Due parate decisive: una su Veretout lanciato in solitaria, l'altra su Benassi in uscita disperata.

Masiello 6,5 - Tiene bene quando la barca rischia di affondare, poi è molto efficace e quando gli tocca mette la gamba.

Djimsiti 6 - Errore da penan rossa sull'imbucata di Chiesa per Muriel, sbagliando completamente i tempi del fuorigioco. Con l'andare del tempo recuèpera e riesce anche a disputare una buona partita.

Palomino 6,5 - Quasi mai in ritardo, memore probabilmente di una partita d'andata dove era stato decisamente il peggiore in campo con due errori marchiani.

Castagne 6,5 - Sulla sua fascia dà sempre la sovrapposizione a Ilicic, centrando anche un paio di cross interessanti per la testa di Gosens.

de Roon 5,5 - Impreciso come non gli capita molto spesso, è la solita partita di cuore e di impegno. Alle volte viene preso in mezzo, ma recupera il pallone dell'1-1.

Freuler 5 - Forse nervoso, non riesce a dare quella geometria che ci si aspetta. Viene sostituito, una rarità (dal 58' Pasalic - Parte con un bel ventaglio da appena dentro l'area, con Lafont che si guadagna la pagnotta prima del patatrac).

Gosens 6,5 - Mirallas in fase offensiva non gli dà grossi problemi, lui può spingere ma lo fa meno rispetto al collega sull'altra fascia (dal 90' Pessina s.v.).

Gomez 7 - Guadagna il rigore nascondendo il pallone a Ceccherini, anche se è da rivedere il momento del contatto. Poi ha il grande merito di girare come una trottola, trovando il gol con la compiacente partecipazione di Lafont.

Ilicic 7 - Freddo sul rigore, entra in tutte le azioni offensive dell'Atalanta. Straordinario il colpo di tacco a eludere Ceccherini, dà l'assist a Gomez nei due momenti topici (dall'85' Mancini s.v.).

Zapata 5,5 - Meno intenso del solito, alle volte è macchinoso nel girarsi. Va in un paio di circostanze vicino alla rete, senza trovarla.