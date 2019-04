Le pagelle dell'Atalanta - Zapata in serata no, Ilicic ci prova in tutti i modi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Atalanta-Empoli 0-0

Gollini 6,5 - Una grandissima parata subito, mettendo le dita a terra e sfiorando di quel che basta il tiro di Farias. Poi un discreto nulla.

Masiello 6,5 - Non soffre molto gli avversari, prova la fortuna nella terra avversaria senza però sbloccare il risultato.

Palomino 5,5 - Pronti via e rincula troppo, lasciando lo spazio a Diego Farias di convergere e prendere la mira. Macchinoso in un paio di disimpegni, soffre la velocità del brasiliano prendendosi un giallo dopo meno di venti minuti.

Mancini 6,5 - Più di un'incursione in avanti, come spesso gli accade. Va vicino al gol con un colpo di testa che finisce a lato di pochissimo. Poi, all'ultimo minuto, quasi decide con il tacco.

Hateboer 5 - Si mangia un gol fatto, da pochi metri, dopo che Ilicic gli confeziona un cioccolatino. Poco dopo sbaglia un appoggio regalando il pallone a Farias del primo check del var.

De Roon 6 - Anticipa, corre, tira un calcio e ricomincia. Prova anche la sortita offensiva, ma è bravo Dragowski a metterci le mani.

Freuler 6,5 - Signore del centrocampo, ha la freddezza per fermare Traoré con la suola e ripartire. Doppia incursione verso la porta, prima Dragowski e poi Veseli gli tolgono il pallone della porta.

Gosens 6 - Costringe Di Lorenzo sulla difensiva, ma non partecipa granché a quello che capita in area (dal 60' Castagne 6 - Sempre in proiezione offensiva, non trova il cross decisivo. .

Gomez 6,5 - Prende subito in mano le redini della partita, alzando il ritmo e mostrandosi il regista offensivo che è oramai diventato. I suoi assist sono al bacio nel primo tempo, ma nessuno dei compagni la mette in rete (dall'87' Piccoli s.v.).

Ilicic 6,5 - Quasi sempre delizia, qualche volta anche croce. Il talento non gli manca davvero, manda al bar gli avversari e in qualche occasione è lezioso. Manda in porta Hateboer al volo, poi Freuler con un colpo di tacco. Nel secondo tempo ci prova davvero in tutti i modi, ma non è mai fortunato.

Zapata 5 - Inizia in maniera macchinosa, poi non ha il guizzo che spesso lo contraddistingue, imbrigliato dalla retroguardia dell'Empoli. Sembra aver perso in brillantezza rimanendo fermo contro l'Inter, spedendo a lato un assist magico di Gomez (dall'82' Barrow s.v.).