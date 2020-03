Le pagelle dell'Atletico Madrid - Simeone ringrazia San Oblak. Llorente è l'eroe

Liverpool-Atletico Madrid 2-3 dopo i tempi supplementari

Oblak 8 Gli interventi del primo tempo gli valgono la quasi beatificazione. Incolpevole sull'incornata di Wijnaldum. Uno pure nella ripresa, su Robertson lo salva la traversa, su Firmino il palo e poi è gol. Ne prende due, ne salva dieci.

Trippier 6 Nella prima frazione riesce a contenere le scorribande di Mané. Cala, pian piano, seppur non crollando, nel corso della ripresa.

Savic 5.5 Perde Wijnaldum che s'inserisce come una lama nel burro in occasione del vantaggio. Sempre titubante sugli interventi su Firmino e mai deciso, non è certo per merito della difesa che l'Atletico passa il turno.

Felipe 6 Tiene botta a differenza di Savic, quando raddoppia gli avanti dei Reds faticano a rendersi pericolosi. Si dimentica però di come si marca quando Firmino segna il raddoppio.

Renan Lodi 6 Dalla sua c'è Salah e già questo lascia presagire due cose: o miracoli o tregende. Limita le seconde e tanto basta per la sufficienza.

Koke 7 E' quello che ha il coltello tra i denti per antonomasia nella mediana del Liverpool. Capitan coraggio, dai piedi educati. E' quello che si prende più applausi, o forse gli unici, eccezion fatta per Llorente.

Saul Niguez 6.5 Henderson e Wijnaldum non saranno la mediana del Barcellona ma compensano con cuore e muscoli. Anche uno come lui li soffre, nei supplementari invece giganteggia ed è protagonista del secondo successo.

Thomas 7 Il fisico non tradisca, ha l'intelligenza tattica e la grazia di un ballerino. Tiene botta e schermo, prova a verticalizzare pure ma Felix davanti è ben poco ispirato.

Correa 5 Si accende in apertura di partita. E' un fiammifero argentino, subito scomparso sotto i muscoli dei padroni di casa. (dal 106' Gimenez ng)

Diego Costa 5 Inizia la partita e dopo tredici secondi, un suo destro fa la barba al palo. Pensi 'è la sua serata'. Cinquantacinque minuti di deserto, schiacciato da Van Dijk (dal 55' Llorente 8 Gli uomini del destino sono quelli che non t'aspetti. Nipote e figlio d'arte, rapace quando Adrian sbaglia, artistico quando c'è da decidere la gara col 2-2).

Joao Felix 4.5 Novello campione del calcio internazionale, esce vincitore ma tutt'altro che protagonista in uno dei teatri più importanti. Invisibile e impalpabile (dal 103' Morata 7 Entra per dare sostanza, equilibrio. Ci riesce, tanto da essere attore non protagonista in occasione del 2-2. Poi l'ultimo guizzo, la firma, il 3-2 in contropiede).