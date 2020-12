Le pagelle dell'AZ Alkmaar - Wijndal un treno, Koopmeiners con macchia. Spento de Wit

vedi letture

AZ-NAPOLI 1-1 - 6' Mertens (N); 53' Martins Indi (A)

Bizot 6 - Nessuna colpa sul gol di Mertens da distanza ravvicinata. Per il resto tiene bene la posizione tra i pali e non rischia sulle altre conclusioni del Napoli.

Sugawara 6,5 - Classe 2000, schierato per l'indisponibilità di Svensson, si comporta bene in fase difensiva. Mai sorpreso sui lanci lunghi, ha buonissime letture difensive anche sui cambi di gioco.

Hatzidiakos 6 - In un paio di occasioni si fa sorprendere alle spalle, ma nella ripresa cresce e con la sua rapidità aiuta coi raddoppi su Insigne.

Martins Indi 6 - Sorpreso dal taglio di Mertens nella circostanza dell'1-0, si fa perdonare nel secondo tempo con la deviazione vincente che vale l'1-1.

Wijndal 7 - S'inserisce sempre coi tempi giusti, creando più di un pericolo dalla fascia sinistra. Il piede è più da centrocampista che da terzino. Spina nel fianco. Un treno.

Midtsjo 6 - In fase difensiva dà il suo contributo, ma si vede poco quando c'è da costruire.

De Wit 5 - Arretrato sulla linea di centrocampo, non trova mai la giusta posizione. Un fantasma.

Koopmeiners 6,5 - Fa il centrale difensivo quando deve farlo, il mediano quando deve dare copertura davanti alla difesa: lavoro perfetto in fase di interdizione. Coi suoi piedi buoni, poi, anche i disimpegni sul pressing alto del Napoli non sono un problema. Suo l'assist (involontario) per l'1-1. La macchia del rigore sbagliato gli vale mezzo punto in meno, altrimenti sarebbe stato il migliore.

Stengs 5,5 - Quando parte da destra è più pericoloso, ma spreca una grande palla gol nella ripresa.

Gudmundsson 5,5 - Schierato titolare al posto di Boadu, svaria su tutto il fronte offensivo, non essendo un centravanti di ruolo, ma fa fatica ad incidere. Dal 70' Boadu 5 - E' tra i più talentuosi, ma entra e sbaglia più di un pallone. Cattivo impatto.

Aboukhlal 6,5 - Giovane interessante, solo un miracolo di Ospina gli nega il gol nel primo tempo. Usa indistintamente destro e sinistro, è molto intraprendente e sorprende per il suo estro. Dall'82' Karlsson s.v.

Arne Slot 6 - Schiera un AZ molto simile al Napoli, con un 4-2-3-1 mascherato da 4-3-3. Dimostra di avere idee, la sua squadra ha un bel gioco e al completo può giocarsela con chiunque.