Le pagelle dell'Empoli - Caputo predica nel nulla, Traoré pasticcia

Bologna-Empoli 3-1

Dragowski 6,5 - Ha il merito di dire di no in più di una circostanza agli avversari, qualche volta è poco ortodosso negli interventi. Non può nulla sui due gol dei rossoblù, graziato dal Var sul gol di Palacio, poi annullato.

Veseli 5 - Pronti via e regala il pallone a Orsolini. Soffre abbastanza gli attaccanti, Sansone va via spesso.

Rasmussen 5,5 - Se la cava, con le buone o con le cattive, è un po' troppo macchinoso (dall'86' Mchedlidze s.v.).

Nikolaou 5,5 - Ruvido quanto basta, vale quanto detto dagli altri compagni di reparto.

Di Lorenzo 5 - Dalla sua parte provengono quasi sempre i pericoli maggiori

Traorè 5 - Insolitamente pasticcione,

Bennacer 5 - Geometrie in mezzo al campo, alle volte non riesce a dare continuità alla sua prestazione.

Krunic 6 - È la cerniera che, nel primo tempo, collega centrocampo e attacco. Sradica il pallone a Orsolini dando il via allo 0-1.

Pajac 6 - Nel primo tempo riesce ad andare al cross più volte, con discreta violenza. Trova il gol in una di queste circostanze, difensivamente non soffre molto (dall'82' Pasqual 5 - Entra e, due minuti dopo, non riesce a tenere botta a Orsolini nel 2-1 felsineo).

Farias 5 - Forse in difficoltà fisica, non riesce ad avere la consueta velocità. Sotto porta sbaglia a voler stoppare un assist invitante per Caputo (dal 67' Acquah 5,5 - Prova a dare quantità, ma senza riuscirci).

Caputo 6 - Non è semplice trovarsi a predicare nel deserto, quando il tuo compagno di attacco è poco ispirato e il centrocampo parecchio lontano. Viene privato dall'eventuale 2-1 da una buona parata di Dragowski.