Le pagelle dell'Inter - Eriksen spaesato, difesa in tilt. Ma dalla panchina ecco il Deus ex machina

Parma - Inter 1-2 (15' Gervinho, 84' De Vrij, 88' Bastoni)

Handanovic 6 - Incolpevole sul gol di Gervinho, risponde bene alla sventola da fuori di Kulusevski. Per il resto, svolge compiti di ordinaria amministrazione.

Godin 6 - Tra le poche sufficienze nel primo tempo nerazzurro, in cui l'uruguaiano quasi procura un rigore a favore e lavora bene in fase di marcatura su Cornelius. Cala nella ripresa (Dal 72' Bastoni 6,5 - Entra in campo e la ribalta a sorpresa con l'incornata del 2-1. Un altro mattoncino fondamentale nel suo percorso di crescita).

De Vrij 6 - Più incerto e impreciso del solito, specialmente nella prima frazione di gioco. Stasera fatica a comandare il reparto arretrato, ma ha comunque il merito di firmare l'1-1 quando il Parma sembrava ormai aver in pugno la vittoria.

D'Ambrosio 5,5 - Da rivedere in occasione della rete del vantaggio ducale, quando il difensore valuta male il lancio per Gervinho e non chiude a dovere, di conseguenza, sull'ivoriano. La prima, ma non l'ultima occasione in cui il diretto avversario l'ha mandato in tilt.

Candreva 5,5 - Gervinho lo mette a sedere prima di infilare Handanovic per l'1-0: un errore che pesa su una prova che, anche in fase offensiva, non l'ha certo visto spiccare (Dal 68' Moses 6 - Entra e offre quasi subito a Bastoni l'assist per il 2-1. Un altro cambio azzeccato dalla panchina dell'Inter).

Barella 6 - È uno dei meno arrendevoli dell'Inter, anche tra le difficoltà del primo tempo. A volte pecca di lucidità, è vero, ma è l'uomo che dà equilibrio a tutta la squadra.

Gagliardini 5,5 - Si vede poco, pochissimo. Anche se la terza partita consecutiva, in questo periodo di emergenza, può essere sicuramente un alibi per le sue non perfette condizioni fisiche.

Biraghi 5,5 - Spinge troppo a intermittenza sulla sinistra, senza mai riuscire a mettere in area avversaria un cross velenoso col suo sinistro. In fase difensiva, poi, ha quasi sempre la peggio dinanzi a Kulusevski (Dal 70' Young 6 - Buon ingresso per il nazionale inglese, che propizia il pareggio dell'Inter con un corner ben calibrato in area).

Eriksen 5 - Non una grande prestazione per l'ex Tottenham, che sbaglia i tempi di un paio di giocate e finisce in fretta nell'anonimato. Questo non può essere il vero Eriksen (Dal 68' Sanchez 6 - Entra con lo spirito giusto, chiamando Sepe alla prima parata degna di nota dell'incontro).

Lukaku 5,5 - Annullato da Bruno Alves nel primo tempo, cresce nella ripresa senza però riuscire a lasciare il segno sul match del Tardini.

Lautaro Martinez 6 - Stesso discorso fatto per Lukaku, anche se il 'Toro' stavolta ha il merito di fornire a De Vrij la sponda per il gol dell'1-1.

Stellini 6 (Conte squalificato) - Niente turn-over in attacco, mentre cambia quasi totalmente la difesa. Bene la scelta Barella in mediana. Ma quest'Inter ha un problema di fondo: una condizione fisica precaria. Stasera poche idee e un grande cuore, con un segnale diretto ai piani alti: "Noi ci siamo ancora!".