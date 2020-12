Le pagelle dell'Inter - Hakimi è devastante. Brozovic sembra un quaterback

vedi letture

INTER-BOLOGNA 3-1

Handanovic 6 - Praticamente inoperoso per un tempo, il Bologna prova solo con degli alleggerimenti dalla distanza.

Skriniar 6 - Dalle sue parti gli attaccanti non affondano più di tanto. In collaborazione con Bastoni viene depistato sul gol del Bologna.

De Vrij 6,5 - Deve marcare Palacio, ce la fa senza particolari patemi d'animo.

Bastoni 6- Oramai divenuto un titolare, giganteggia dalla sua parte, perde però il contatto con l'avversario raddoppiando, in ritardo, su Palacio in occasione del gol del Bologna (dall'83' D'Ambrosio s.v.).

Hakimi 7,5 - Spinta continua, impossibile da criticare, è forse il laterale migliore che l'Inter ha avuto negli ultimi anni dopo Maicon. Inesauribile, anche davanti alla porta ha il killer istinct. Devastante quando parte palla al piede (dal 71' Barella s.v.).

Vidal 6,5 - Molto migliore rispetto all'ultimo periodo in campionato, ha idee e forza per eseguirle. Dà il la al tris grazie all'allargamento del gioco per Hakimi (dal 71' Darmian s.v.).

Brozovic 6,5 - Come un quaterback telecomanda il passaggio, perfetto, per il raddoppio di Hakimi.

Gagliardini 6,5 - Lavoro oscuro rispetto ai suoi due colleghi di reparto, cerca di siglare l'1-0 ma il suo tentativo viene fermato dagli avversari.

Perisic 6,5 - Sta migliorando anche in fase difensiva, sulla fascia è forse meno incisivo di qualche tempo fa - offensivamente - ma è in progresso.

Sanchez 6,5 - Vivo, sempre nel mezzo del concerto nerazzurro, nel primo tempo ha la pecca di non calciare in porta.

Lukaku 6,5 - Sbaglia il primo tiro, ma quando uno è dominante ha anche la fortuna dalla sua parte. Si ritrova lì il pallone e lo manda sotto l'incrocio per l'1-0, poi si mangia il raddoppio con un contropiede lampo (dal 71' Martinez s.v.).

Conte 6,5 - La sua Inter sembra finalmente in fiducia, anche se prende sempre qualche gol di troppo, pure se l'avversario fa davvero pochino per meritarselo. Vittoria ottima.