Le pagelle dell'Inter - Lazaro, buona la prima. Lukaku glaciale

© foto di www.imagephotoagency.it

BOLOGNA-INTER 1-1

Handanovic 6 - Il pomeriggio inizia subito con un intervento complicato, alla propria destra. Sul gol ha qualche piccola colpa, ma il tiro era deviato ed è coperto da Palacio.

Skriniar 6,5 - Tutto tranquillo dalle sue parti, anche troppo. Così quando Sansone gli prende il tempo lui vede giallo. Però sul gol di Lukaku fa il centravanti d'area.

De Vrij 6 - Deve spartirsi Palacio con i compagni di reparto, non buca gli interventi e spesso ha gioco facile. Peccato che metta il piede sul tiro di Soriano, mettendo fuori causa Handanovic.

Bastoni 6 - È sbrigativo nei modi, ruvido. Ma efficace.

Lazaro 6,5 - Prima partita da titolare per l'austriaco che non demerita, dimostrandosi vivace. Da rivedere il contatto nel secondo tempo: il fallo c'era, difficile capire se dentro o fuori (dall'84' Politano s.v.).

Gagliardini 5,5 - Solita corsa in mezzo al campo, è sempre un po' macchinoso. Mette in difficoltà Handanovic con un passaggio killer, poi prende un giallo perché, da sostituito, entra dentro il campo (dal 72' Vecino s.v.).

Brozovic 6 - Dà una palla geniale a Lautaro, ma si vede poco rispetto al solito.

Barella 6,5 - Dà quantità e qualità, anche se è alle volte non è del tutto preciso.

Biraghi 6 - Sulla sua fascia il Bologna non affonda più di tanto, qualche cross interessante lo mette (dal 74' Candreva s.v.).

Lautaro 6,5 - Corre a grande velocità, dando l'impressione di potere essere sempre pericoloso. Al novantesimo si guadagna il rigore della vittoria, furbescamente.

Lukaku 7 - Prima è Bani a metterci il corpo per evitare lo 0-1, poi Skorupski compie un mezzo miracolo sul suo tiro deviato. Segnerebbe, ma la palla ha varcato la linea di fondo in precedenza. Alla fine pareggia a un quarto d'ora dalla fine, poi è freddo al novantesimo su rigore.