Le pagelle dell'Inter - Lukaku è un pivot, Skriniar gioca dal terzo minuto (e non bene)

HELLAS VERONA-INTER 2-2

Handanovic 5,5 - Sul gol la sua posizione lascia qualche dubbio, perché Lazovic trova troppo semplicemente l'angolo giusto.

Godin 5,5 - Dalla sua parte Pessina è un brutto cliente, ci mette l'esperienza. Poi nel secondo tempo trova la traccia per il passaggio a Lukaku che crea il primo gol. Sarebbe uno dei migliori della difesa se non si facesse bucare da Rrahmani per il 2-2.

De Vrij 6 - Forse c'è una piccola collaborazione sul primo gol, poi però mette la museruola a tutti.

Skriniar 5 - Inizia a giocare dopo tre minuti, prima si fa saltare secco con Lazovic aprendogli la porta. In avanti è sciagurato: ciabatta due palloni su cui potrebbe fare meglio.

Candreva 7 - Si fa vedere con una conclusione dopo un tempo non efficace. Poi addirittura trova l'angolino per battere Silvestri, oltre al cross poi deviato da Dimarco per il 2-1.

Gagliardini 6,5 - Impegna Silvestri con una saetta, poi fa legna in mezzo al campo in maniera discreta. Suo il break a centrocampo per il secondo gol nerazzurro.

Brozovic 6 - Prova due volte, in un primo tempo blando dell'Inter, a mettere i brividi a Silvestri, ma ci va solamente vicino (dal 69' Vecino 5,5 - Si fa vedere davvero poco)

Young 6,5 - Giocata ottima sull'1-1, quando pesca Borja Valero tra le linee con un passaggio non banale.

Borja Valero 6 - Andamento lento, anche un po' troppo. Però è intelligente quando deve giocare di sponda per Godin (dall'88' Eriksen s.v..

Sanchez 6,5 - Ha voglia, folleggia cercando spesso di girare intorno a Lukaku, fa anche gioco. Sembra rinato, peccato non ci sia per la fase finale di Europa League.

Lukaku 6,5 - Viene utilizzato come pivot, cioè come quello che deve sgomitare ora con Kumbulla, ora con Rrahmani. Gioca molto di sponda, viene fermato dal palo in occasione del pari di Candreva (dal 76' Martinez 6 - Sembra un pelo più motivato di prima, va vicino al gol con un paio di accelerate).

Conte 5,5 - Non fa molto per cambiare la squadra, se non una probabile sfuriata a fine primo tempo. Che funziona, perché in dieci minuti la sua squadra completa la rimonta, anche con un po' di fortuna. Fa solo tre cambi, con molta calma. Non vorrebbe nemmeno inserire Eriksen, lo fa solo quando c'è il 2-2.