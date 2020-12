Le pagelle dell'Inter - Lukaku impossibile da fermare. Promosso Darmian, stecca Skriniar

Borussia Monchengladbach-Inter 2-3 al 90'

Handanovic 6.5 Incolpevole sul pari tedesco, la parata su Thuram è degna del vecchio Handanovic, quello scevro da ruggini e critiche. Anche sull'altro gol nulla può.

Skriniar 5.5 Il suo primo tempo finisce un minuto prima del dovuto, sicché in quei sessanta secondi scorda uomo e posizione: Plea ringrazia e segna.

De Vrij 6 Gioca d'anticipo sugli avanti tedeschi, e lo fa pure bene. Quando Plea crea spazi, gli tocca Stindl e lo tiene a bada a dovere. Gara di posizione, più che d'impostazione.

Bastoni 5.5 Dalla sua Lazaro ha ampia libertà di manovra: in fase d'impostazione non è convincente nel primo tempo, le azioni pericolose dei tedeschi arrivano tutte dalla sua.

Darmian 7 Memore delle scorribande di Hakimi versione Dortmund, Wendt sottovaluta l'avversario: Darmian ha praterie che sfrutta bene, il gol è il suggello di una bella gara. (dal 60' Hakimi 6.5 Entra concentrato e conferma d'aver appreso la lezione di Conte: trova tempo e spazio giusto per correre e poi servire Lukaku per il 3-1)

Barella 6.5 Il primo tocco come patrimonio dell'umanità. E' quel che lo differenzia, più di ogni altra cosa. Ruba il tempo e crea superiorità numerica: talento sopra la media.

Brozovic 6.5 Di spada più che di fioretto, meglio nel primo tempo che in un secondo tempo dove va in calando. Nel finale un recupero in area su Embolo che sembra banale ma è freddezza allo stato puro.

Gagliardini 6 L'azione del vantaggio parte dai suoi piedi. Ordinato, concreto, mai sopra le righe. Una prestazione oscura, sicché di sostanza e praticità.

Young 5.5 Se dall'altra Darmian è una furia, l'inglese è più equilibratore tattico. Galleggia tra fludificante e terzino, senza mai farsi vedere dalle parti di Sommer, patendo a lungo Lazaro. (dall'87' Perisic sv)

Lukaku 7.5 I gol che segna sono capolavori da centravanti puro. Di corsa, tenuta, alettoni, precisione, spalle, fisico. Sgroppa come un forsennato, gioca per i compagni ma quando deve concludere è letale.

Martinez 6 Impreciso sotto porta, quando decide di esser generoso serve bene Darmian per l'uno a zero. Però fallisce tante occasioni per lucidità e freddezza. (dal 72' Sanchez 5.5 L'azione che propizia il secondo gol di Lukaku è pregevole ma la palla persa sul secondo del 'gladbach è ingenua e velenosa. Non da giocatore della sua esperienza)

Conte 6 L'Inter gioca, s'accende, si distrae, si spegne. Fa cose bellissime, errori. Diverte, è pazza, segno che è frutto di tanti sbagli ma anche di tanti colpi di genio. La partita è bellissima, il 3-5-2 funziona ma il 'gladbach è bravo a sfruttarne le falle.