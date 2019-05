© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

INTER-CHIEVOVERONA 2-0 - 39' Politano, 86' Perišić

Handanovič 6 - Attento nelle pochissime occasioni in cui è chiamato in causa.

Cédric 6 - Dopo otto panchine consecutive è la sua occasione. Qualche buon affondo e un palo colpito quando era più facile segnare.

Škriniar 6.5 - Pochissimo lavoro per il centrale slovacco più per l'inconsistenza avversaria che per meriti propri.

Miranda 6.5 - Come il compagno di reparto, una serata tranquilla.

Asamoah 6.5 - Buone iniziative davanti, attento in difesa. In recupero in questo finale di stagione.

Vecino 6.5 - Pericoloso negli inserimenti, accompagna la manovra e lotta anche da insanguinato. 40 minuti in campo con una fasciatura per l'uruguayano. (dal 62' Candreva - Gioca in una parte di stadio che gli è ostile, non facile)

Borja Valero 5.5 - Poco concentrato, una sua disattenzione quasi costa il vantaggio del Chievo a cui pone rimedio prendendosi un giallo.

Politano 7 - Pesca il jolly da Champions, sfiora il raddoppio, è sempre il più pericoloso. Si fa male ed è costretto il cambio: non ci voleva in questo finale di stagione. (dal 62' Candreva 6.5 - Entra tra i fischi, risponde con i fatti costruendo la palla del 2-0).

Nainggolan 6.5 - Sostanza e buoni suggerimenti. Fra i migliori dei nerazzurri

Perišić 6 - Fortunato nell'occasione del gol di Politano, nato da un suo spunto agevolato da un rimpallo. Affonda spesso anche se non sempre è preciso e nemmeno fortunato sia nei suggerimenti che nelle conclusioni.

Icardi 5 - Ben marcato dai clivensi, non trova praticamente la porta. L'astinenza da gol prosegue, ultima gioia il 4 aprile, su calcio di rigore. (Dall'80' Lautaro Martinez sv).