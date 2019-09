Le pagelle dell'Inter - Ruggine e ingenuità Sanchez, Sensi Re Mida

© foto di www.imagephotoagency.it

SAMPDORIA-INTER 1-3

Handanovic 6 - Primo tempo da spettatore, a parte un paio di passaggi laterali con i piedi. Nel secondo sbaglia un'uscita, poi però para tutto quello che può.

Skriniar 5,5 - Sul gol di Jankto ha le sue colpe perché, oltre a deviare la conclusione, avrebbe potuto accorciare di più. Poi si prende il giallo perché saltato dal centrocampista.

De Vrij 6,5 - Bravo nelle letture difensive, sulle palle alte è quasi invincibile, a parte una dimenticanza su Quagliarella al novantesimo. Anche una discreta tecnica.

Bastoni 6,5 - Ingenuo, Rigoni ha le spalle alla porta a 70 metri dalla porta, lui entra prendendo il giallo. Non ha problemi nel gestire lo status da ammonito, in un paio di occasioni esce palla al piede.

Candreva 6,5 - Ha voglia di segnare e si vede, poi corre e non sembra avere trentadue anni. Rigenerato da Conte, sembra ancora a Euro2016 (dal 59' D'Ambrosio 6 - Ha il compito di blindare la fascia, non ha grossi pericoli).

Gagliardini 6,5 - Dà il suo contributo soprattutto di corsa, anche perché non serve qualcosa di più. Mai in affanno dietro, quando l'Inter rimane in 10 ha la lucidità per tagliare la difesa avversaria.

Brozovic 6,5 - Il cervello della squadra, trova sempre le giuste situazioni, anche perché gli avversari non gli mettono mai troppa pressione. Geniale la palla per Gagliardini per il tris.

Sensi 7 - Ogni volta che tocca il pallone succede qualcosa. Calcia in porta e trova una deviazione fortunata. Sbaglia il tiro e regala un assist a Sanchez. Trasforma in oro tutto quel che tocca, da Re Mida (dal 66' Barella s.v.).

Asamoah 6,5 - Corre da una parte all'altra, entrando anche dentro il campo per anticipare gli avversari. Molto affidabile sulla sua fascia.

Lautaro 6 - Lotta molto, ma sotto porta è impreciso, preferendo il passaggio rispetto al tiro in porta. Audero gli nega la gioia personale dopo una magia (dal 58' Lukaku 6 - Cerca di entrare per tenere su il pallone, dialoga bene con i centrocampisti. Si divora un gol perché vuol usare il cucchiaio)

Sanchez 6 - Primo gol in nerazzurro, con una deviazione involontaria: ai tempi di Inzaghi sarebbe stato suo. Poi, dopo due minuti, bissa. E stavolta non c'è nessun dubbio, a parte il Var. Ha ancora un po' di ruggine addosso, lo dimostra quando - invece di cercare la porta - preferisce buttarsi addosso a Chabot, prendendo il secondo giallo.