Le pagelle dell'Inter - Skriniar in riserva. La LuLa rispetta le attese

© foto di www.imagephotoagency.it

Brescia-Inter 1-2 (23' Lautaro, 64' Lukaku, 77' aut. Skriniar)

Handanovic 6,5 - Prestazione al solito convincente, da parte del capitano nerazzurro. Risponde presente quando chiamato in causa, con un paio di interventi di livello.

Godin 6 - Un passo avanti rispetto alle ultime incerte uscite. Non ha particolari affanni, dove non arriva col fisico rimedia con l'esperienza. Gara di sostanza e senza sbavature.

De Vrij 6 - Dalla sua testa nasce l'assist, seppur non volontario, per la rete di Lautaro Martinez. Guida al solito la difesa con grande acume tattico, anche se va a vuoto sulla penetrazione profonda di Bisoli in occasione del gol.

Skriniar 5,5 - Probabilmente uno di quei giocatori che avrebbe maggiormente bisogno di riposo. La fatica a tratti si vede, non è preciso come al solito nelle chiusure. A metà ripresa perde la marcatura su Balotelli che per poco non trova la rete dell'ex. Sfortunatissimo sull'autorete che porta il risultato sull'1-2.

Candreva 6,5 - All'interno del suo voto c'è anche la continuità e la disponibilità dell'esterno nelle ultime partite. Corre al solito per due, lo si vede tanto in attacco quanto in difesa. E dai suoi piedi nascono sempre pericoli.

Gagliardini 6 - Trova continuità di impiego e non tradisce Conte. Alterna buone cose a errorini evitabili, ma la sua presenza in mezzo al campo risulta comunque importante in entrambe le fasi. Soprattutto nel finale infuocato di gara.

Brozovic 6 - Nel primo tempo si rivede il solito Brozovic, quello sempre nel vivo del gioco che raramente sbaglia decisione e tempi della giocata. Nella ripresa viene un po' schiacciato dal dinamismo e dalla spinta continua del Brescia.

Barella 6 - Valutazione simile a quella di Brozovic. Bene nel primo tempo, quando fa il solito lavoro di collegamento e prova i soliti strappi. Un po' più in difficoltà nella ripresa, quando gli avversari alzano il ritmo.

Asamoah 5 - Partita complicata per l'esterno mancino di Conte. Nel primo tempo non ha grossi spunti, pare limitarsi al compitino forse anche per una scarsa considerazione da parte dei compagni. Nella ripresa soffre terribilmente gli affondi di Bisoli e soprattutto Sabelli dalla sua parte. (dall'81esimo Biraghi sv).

Lautaro 7 - Altra ottima prestazione del Toro, al di là del gol. Quando il pallone passa sui suoi piedi si ha sempre la sensazione che possa arrivare la giocata ad effetto. E spesso è realmente così. Bravo e fortunato sul gol dell'1-0.

Lukaku 6,5 - Che gol, per il centravanti belga. Il settimo centro in nerazzurro è di fondamentale importanza, visto che arriva nel momento peggiore dei nerazzurri dal punto di vista fisico. Oltre al gol, soliti movimenti su tutto il fronte offensivo e soliti errori in fase di appoggio. (dall'86esimo Esposito sv).