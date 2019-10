Le pagelle del Brescia - Bene Sabelli-Bisoli. L'attacco gioca ma non punge

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Brescia-Inter1-2 (23' Lautaro, 64' Lukaku, 77' aut. Skriniar)

Alfonso 6 - Incolpevole sui gol dell'Inter. Per il resto non ha particolari affanni, controlla bene le circostanze in cui viene chiamato in causa anche se l'Inter tira poco in porta.

Cistana 6 - Compito complicato, per una delle più belle sorprese di questa prima parte di stagione in Serie A. Sul gol di Lautaro è sfortunatissimo, deviando in porta il tiro del Toro. Chiude bene almeno 3 circostanze pericolose.

Gastaldello 5,5 - Prestazione di personalità, per il numero 5 delle Rondinelle. Che nel primo tempo guida bene la retroguardia a tre dei suoi, concedendo ben poco alla coppia offensiva nerazzurra. Anche nella ripresa non vive grossi affanni, seppur sul raddoppio di Lukaku non riesca ad intervenire sul belga al limite dell'area un'istante prima del tiro. (dal 68esimo Martella 6 - Entra quando il Brescia non ha più nulla da perdere. Partecipa all'assalto finale).

Mangraviti 6 - Schierato titolare nell'inedita difesa a 3, il classe '98 si rende protagonista di una prestazione convincente soprattutto dal punto di vista della personalità. Positivo in almeno 2-3 chiusure in area di rigore. (dal 75esimo Ndoj 6 - Entra bene in partita, entrando subito nel vivo del gioco pur senza particolari fiammate).

Sabelli 6,5 - Ottima partita per l'esterno destro delle Rondinelle, soprattutto nel secondo tempo. Quando alza il ritmo, cambia marcia e mette in costante apprensione la corsia sinistra nerazzurra.

Bisoli 6,5 - Propizia il gol, anzi l'autogol, con cui il Brescia riapre la partita. Moto perpetuo sul centrosinistra, in occasione della rete è bravo a vedere lo spazio, mandare fuori tempo De Vrij e calciare in porta.

Tonali 6 - Prima parte del primo tempo in sofferenza, quando resta troppo fuori dal gioco. Cresce col passare dei minuti e nella ripresa prende in mano la solita bacchetta da maestro d'orchestra.

Romulo 6 - Corsa e sacrificio. Schierato da interno nel centrocampo a 5 di Corini, pensa più a difendere e recuperare palloni piuttosto che a creare in fase offensiva. (dall'86 Matri sv).

Mateju 5 - Nel primo tempo un paio di buone chiusure. Ma sulla rete di Lukaku, la seconda dell'Inter, sbaglia completamente il tempo della giocata spalancando l'autostrada davanti al belga.

Donnarumma 6 - Meno ispirato del solito. Nel primo tempo non si vede quasi mai. Meglio nella ripresa, quando fa paura ad Handanovic con un tiro da terra e vede bene il movimento di Bisoli in occasione dell'autogol di Skriniar.

Balotelli 6 - Scende in campo da grande ex del match. Nel primo tempo soffre un po' il baricentro basso della squadra. Nella ripresa è protagonista tecnico e morale dell'assalto delle Rondinelle alla difesa nerazzurra. Forse pecca di cattiveria sottoporta, ma la sua prova resta positiva.