Le pagelle dell'Inter - Tanti rigenerati. Vecino-Lautaro, è controsorpasso

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Risultato finale: Milan-Inter 2-3 3' Vecino (I), 51' De Vrij (I), 57' Bakayoko (M), 68' rig. Lautaro (I), 71' Musacchio (M)

Handanovic 6,5 - Risponde subito presente sulla conclusione di Paquetà. Fortunato nei minuti finali in occasione della parata - di spalla - su Castillejo.

D'Ambrosio 7 - Spinge e si fa vedere, rendendosi pericoloso al 17' col cross che - se non ci fosse Calabria - andrebbe spinto comodamente in rete. Ma non solo, perché il salvataggio sulla linea su Cutrone vale praticamente un gol.

De Vrij 7 - L'erroraccio di coppa è dimenticato, stasera ha offerto una grandissima prestazione. Torna a segnare dal 26 agosto, un gol pesantissimo visto l'andamento del derby.

Skriniar 7 - Annulla Piatek, risultando presente su ogni pallone o quasi. Ottima la prestazione dell'ex Sampdoria.

Asamoah 6,5 - Si limita a difendere fino al 45', nella ripresa fa meglio. Ingaggia un bel duello con l'avversario Suso.

Gagliardini 6 - Fa legna ma deve proiettarsi anche in avanti, prezioso per l'equlibrio della squadra di Spalletti.

Brozovic 6 - Dà una mano importante ai centrali di difesa, ma a volte rischia un po' troppo. Cresce alla distanza. (Dal 73' Borja Valero 5,5 - Si fa superare con leggerezza, forse Spalletti si aspettava altro dallo spagnolo).

Vecino 7 - Si fa trovare pronto alla battuta a rete al 3', è ispirato tra mediana e zona gol ma non riesce a concedere il bis alla mezzora. Sempre presente nei pressi dell'area milanista. (Dal 90' Ranocchia sv - Pochi minuti in campo per lui).

Politano 7 - Dà brio alla fase offensiva fin dall'inizio, taglia dalla destra con costanza. Guadagna il rigore trasformato da Martinez. (Dall'83' Candreva sv - Dà una mano nel finale di gara).

Lautaro Martinez 7,5 - Usa la testa, in tutti i sensi, favorendo l'inserimento di Vecino in occasione della rete. Migliora gara dopo gara, freddo dal dischetto in occasione del rigore.

Perisic 6,5 - Ha il merito di pennellare al centro il cross che porta l'Inter in vantaggio al 3', si ripete di nuovo nel corso della prima frazione ma Vecino non trova la porta. Rappresenta un pericolo quasi costante per il Milan.