Le pagelle dell'Inter - Vidal sciagurato, LuLa fuori sincronia. E Hakimi non incide mai

vedi letture

Handanovic 5,5 - Guarda entrare il rigore di Hazard, anche se il tiro non sembrava irresistibile. Beffato da Rodrygo, non compie miracoli ma neppure errori gravi

Skriniar 5,5 - Il movimento continuo degli undici del Real Madrid lo mette in difficoltà, non avendo punti di riferimento fissi da marcare

De Vrij 6 - E’ lui il difensore deputato ad uscire per andare a pressare i centrocampisti spagnoli quando ricevono palla. Lo fa spesso bene, anche se sbaglia un paio di letture

Bastoni 5,5 - Partecipa in maniera piuttosto marginale all'errato approccio della squadra nel primo tempo. Non brillante come nelle ultime uscite (dal 46' D'Ambrosio 5,5 - Si interscambia con Hakimi fra terzino ed esterno. Resta il dubbio su chi dovesse seguire Rodrygo sul raddoppio merengues)

Hakimi 5 - Sbaglia parecchi appoggi e dà poca profondità alla squadra. La scintilla non arriva neanche nella ripresa, seppur con un paio di idee di buon livello. In ritardo su Rodrygo in occasione del raddoppio Real (dal 64’ Sanchez 5,5 - Dovrebbe dare la scossa. Ci riesce solo in parte)

Gagliardini 5 - Dovrebbe essere lui il frangiflutti fra difesa e trequarti, con Vidal più propenso ad accompagnare l'azione. Ma il Real Madrid, in quella zona di campo, nel primo tempo fa quello che vuole (dal 78' Sensi sv)

Vidal 4 - Passino gli errori in appoggio della prima mezzora. Ma il doppio giallo per proteste, con relativo rosso, rimediato al 33’ non è perdonabile in alcun modo vista l’importanza del match

Young 5 - La forma fisica sembra lontanissima dal top. Va spesso in difficoltà in ripiegamento e in fase offensiva non aiuta mai

Barella 5 - Il fallo da rigore che spalanca la strada al Real Madrid è tanto ingenuo quanto evitabile. In campo è il solito moto perpetuo, ma l'errore di inizio gara pesa eccome

Lautaro 5 - Stranamente non sembra in sintonia col compagno Lukaku. Raramente si trovano, quasi mai duettano. Partita sotto tono dell'argentino e Conte lo toglie all'intervallo anche per riequilibrare la squadra rimasta in 10 (dal 46' Perisic 6 - Conte gli chiede di allargare la squadra e dare profondità con le sue sgroppate. Ci prova, almeno quello)

Lukaku 5,5 - Una punizione alta, qualche sportellata andata a buon fine e poco altro. L'espulsione di Vidal condiziona anche la sua partita, ma non riesce a trascinare come in (tante) altre occasioni (dall'86' Eriksen sv)

Antonio Conte 5 - L'Inter inizia la partita sotto ritmo, con poche idee e atteggiamento sbagliato. Nel momento in cui migliora l'attitudine, resta in dieci. Il tecnico cambia a inizio ripresa e il 4-4-1 dà buoni segnali, ma non arriva mai l'acuto