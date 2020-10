Le pagelle dell'Udinese - De Paul spegne l'interruttore, Lasagna sbaglia troppo

vedi letture

Udinese-Spezia 0-2: 36’, 95' Galabinov (Spe)

Musso 5,5 - Non impeccabile sulla prima rete segnata da Galabinov, per il resto del match non subisce molti tiri verso lo specchio della porta. Sul gol in pieno recupero non può farci nulla.

Becao 5 - Soffre la velocità di Gyasi, difficilmente lo ferma durante le accelerazioni. Il gol degli ospiti arriva proprio dalla sua corsia di competenza.

De Maio 5,5 - Prova negativa anche per il centrale numero 87, che sbaglia sulla prima rete come i due compagni di reparto. Nervoso in diverse azioni, sbaglia troppo anche in fase d'impostazione.

Samir 5,5 - Soltanto nel primo tempo affonda il colpo, ma il suo cross non viene sfruttato da Okaka. Per il resto del match soffre come tutta la squadra. (dal 78’ Matos 5,5 - Un paio di giocate, ma la fotografia del suo match è sul tiro sballato).

Ter Avest 5 - Prova qualche accelerazione, ma il 4-3-3 dello Spezia lo costringe a fare il quinto di difesa. Manca il suo apporto sulla corsia destra.

Palumbo 6 - Buon esordio per il giovane centrocampista bianconero, che mette in campo una prestazione ordinata, senza mai strafare. (dal 56’ Forestieri 5,5 - Non entra col giusto spirito, soffre il momento negativo di tutta la squadra).

De Paul 5 - Domenica si accendeva ad intermittenza, oggi l’interruttore è rimasto bloccato: poche invenzioni, fa un paio di accelerazioni che portano soltanto a un nulla di fatto. Per il resto del match si limita a vagabondare per il campo.

Coulibaly 5,5 - Meno propositivo rispetto alla sfida col Verona, fatica come tutti i compagni in una gara giocata praticamente a sprazzi.

Zeegelaar 5,5 - Un paio di accelerazioni, ma niente di particolare. Le posizioni di Verde e Ferrer lo costringono a rimanere basso. (dal 64’ Ouwejan 6 - Il più propositivo dei suoi, impegna Rafael con un bel tiro dalla distanza).

Lasagna 5 - Occasione solare nella ripresa, sparata sul portiere ospite. Tra le linee si muove bene, ma in una partita simile bisogna sfruttare tutte le occasioni che capitano in area.

Okaka 5 - Sulla coscienza ha l’occasione del primo tempo, l’unica della sua partita: palla alta sulla traversa e secondo ko per i bianconeri. In un'ora di gioco non si vede praticamente mai. (dal 63’ Nestorovski 5,5 - Il suo ingresso in campo non cambia la trama del match, non si rende mai pericoloso)

Luca Gotti 5 - Gestisce male i cambi e non riesce mai a dare la scossa giusta ai suoi. Si ostina col 3-5-2 anche con l'uomo in più, deve assolutamente cambiare qualcosa in vista della sfida con la Roma.