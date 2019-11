Le pagelle dell'Udinese - Jajalo, che ingenuità! Nestorovski combatte

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Musso 6,5 - Sempre presente, compie un paio di parate difficili. Non può nulla sui due gol subiti, resta fermo sul rigore di Ramirez.

De Maio 6 - Buona prestazione per il centrale ex Bologna, che non commette particolari errori e ogni tanto aiuta in fase offensiva. (Dall'89' Teodorczyk s.v.).

Troost-Ekong 5,5 - Una partita più che buona macchiata dal fallo netto su Quagliarella, che permette a Ramirez di segnare il rigore decisivo.

Nuytinck 6 - Si fa vedere anche in proiezione offensiva, contiene senza troppe difficoltà gli attaccanti doriani.

Opoku 5,5 - L'esterno a tutta fascia non è proprio il suo ruolo e si vede. Un po' impacciato, sicuramente troppo timido. (Dal 77' Pussetto s.v.).

Mandragora 5,5 - Regge finché può l'urto della Sampdoria, spesso però non riesce a fare filtro. All'Udinese manca la sua personalità in determinati momenti.

Jajalo 4,5 - Al 51', nel cerchio centrale, affonda il tackle su Ramirez. Era già ammonito, Pairetto non può fare altro che estrarre il secondo giallo. Un'ingenuità pazzesca, che costa la sconfitta alla sua squadra.

De Paul 5 - Dopo la buona prestazione in Nazionale contro il Brasile, non riesce a ripetersi. Poche giocate degne di nota, nessuno spunto da campione.

Stryger Larsen 6 - Gara di sostanza sulla fascia, nel finale perde un po' di lucidità dopo aver corso tanto.

Lasagna 5,5 - Una sola occasione, sul tiro sbagliato di Nuytinck. Ci mette il piede ma non trova la porta. Lotta contro tutta la difesa avversaria, ma il suo compito è difficile.

Nestorovski 6,5 - Segna due volte: la prima rete è annullata dal VAR, la seconda è buona ed è la prima in maglia bianconera. Esce dopo il rosso a Jajalo. (Dal 53' Ter Avest 5,5 - Entra per dare equilibrio alla squadra friulana, ma non ha un grande impatto sul match).