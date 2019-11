Samp fuori dalla zona retrocessione: 2-1 all'Udinese, decide Ramirez

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tre punti sofferti, conquistati grazie a una rimonta di carattere. La Sampdoria batte 2-1 l'Udinese, cogliendo il quarto risultato utile consecutivo (otto punti). La cura Ranieri funziona, perché i blucerchiati escono momentaneamente dalla zona retrocessione; recriminano i friulani, che sprecano il vantaggio firmato da Nestorovski e commettono tanti errori ingenui. Di Gabbiadini e Ramirez le reti decisive, espulso Jajalo.

Bertolacci titolare, Nestorovski con Lasagna - Claudio Ranieri insiste con il 4-4-2 e lancia Ramirez dal primo minuto sulla corsia destra. In mezzo c'è Bertolacci con Ekdal, Depaoli torna a ricoprire il ruolo di terzino destro dopo il grave infortunio di Bereszynski. Dall'altra parte, Gotti schiera i suoi con il classico 3-5-2: Lasagna-Nestorovski è la coppia offensiva, a destra c'è Opoku.

Nesto-gol e infortuni - Una sola vittoria a Marassi, oltre due mesi fa, e una voglia matta di tornare a esultare davanti ai propri tifosi. La Samp non comincia nel migliore dei modi e solo l'intervento del VAR nega la gioia del gol a Nestorovski. I primi 10' sono complicati per i blucerchiati, che però si scuotono improvvisamente con il palo colpito di testa da Ramirez e prendono fiducia. Al 20' è Gabbiadini a sprecare una buona occasione da due passi; un errore che i padroni di casa pagano a caro prezzo dieci minuti più tardi, quando Nestorovski ruba palla a Bertolacci, si invola verso la porta e calcia con il mancino, trovando la deviazione di Colley che inganna Audero. Primo gol con la maglia bianconera per l'ex Palermo, notte fonda per la Samp, che perde in pochi minuti Depaoli e Bertolacci per infortunio.

Episodi determinanti - Quando l'inerzia del match sembra essere tutta a favore degli ospiti, la squadra di Ranieri trova un insperato colpo di fortuna: allo scadere dei cinque minuti di recupero, Gabbiadini si inventa una parabola meravigliosa, che si insacca nell'angolo alto alla sinistra di Musso. Vola il portiere argentino, ma non può nulla sull'esecuzione magistrale dell'attaccante italiano. La musica cambia definitivamente a inizio ripresa, quando Jajalo stende ingenuamente Ramirez nel cerchio centrale: già ammonito, il centrocampista rientra anzitempo negli spogliatoi, lasciando la sua squadra in 10.

Vittoria di rigore - I doriani non riescono subito a sfruttare la superiorità numerica; anzi, è l'Udinese ad andare vicina all'1-2 con Lasagna, che devia con una zampata una conclusione sbilenca di Nuytinck e e sfiora il palo sinistro. La Samp prova a riordinare le idee, senza fretta, e viene premiata al 73': Troost-Ekong cerca l'anticipo su Quagliarella ma stende il capocannoniere dello scorso campionato. Pairetto, di nuovo con l'aiuto del VAR, assegna il rigore che Ramirez (il capitano rinuncia alla battuta perché il colpo subito lo costringere a chiedere l'assistenza medica a bordo campo) trasforma con freddezza. È la rete decisiva, quella che regala tre punti fondamentali alla squadra di Ranieri.