Le pagelle dell'Udinese - Musso para qualsiasi cosa. De Paul è troppo importante

vedi letture

ROMA-UDINESE 0-2

Musso 7,5 - Come prima, più di prima, sembra quasi insuperabile tra tuffi e parate ravvicinate, anche con un pizzico di fortuna quando serve. Di gran lunga il migliore in campo.

Becao 6 - Subisce il pestone da Perotti che, per fortuna, non gli apporta guai peggiori che un grande spavento. Poco sollecitato nella sua zona.

De Maio 6,5 - Kalinic non ha grandi palloni, lui fa buona guardia quando gli arrivano.

Nuytinck 5,5 - Soffre quando Carles Perez lo punta in velocità, non utilizza mai il fioretto ma l'ascia.

Stryger Larsen 6,5 - Sulla sua fascia i pericoli non arrivano, anche per la sua capacità di difendere (dall'80' Samir s.v.).

De Paul 7 - La sua fantasia serve come il pane, ma ciabatta male un pallone che Lasagna gli concede su un piatto d'argento. Poi vorrebbe ritornare l'assist a Okaka, ma l'attaccante non trasforma. Ci riprova con Nestorovski e ci riesce.

Jajalo 6 - A centrocampo cerca di ragionare, certamente meglio quando i ritmi sono lenti.

Walace 6 - Partita senza infamia e senza lode, viene sostituito perché sembra decisamente stanco (dal 56' Fofana 7 - Partita ottima, con lo strappo importante per il gol del 2-0. Dà muscoli e velocità).

Zeegelaar 6 - Pronti, via e prende un giallo che ne pregiudica il prosieguo della gara (dal 65' ter Avest 6 - Svolge il suo lavoro senza grossi problemi).

Lasagna 7 - Incontenibile nella corsa, saluta Fazio e lo rivede solamente quando ha buttato la palla in porta per l'1-0. Poi ha l'opportunità per raddoppiare, ma calcia forte invece che piazzare (dal 45' Teodorczyk 5 - Rallenta tutte le azioni dell'Udinese, toccando il pallone tre o quattro volte in più, vanificando contropiedi pericolosi)

Okaka 5 - Ha una struttura fisica importante, muoversi non è sempre semplice e pure gli avversari riescono a trattarlo nel migliore dei modi. Ha la possibilità del 2-0, sbaglia in maniera sciagurata (dal 65' Nestorovski 6,5 - Il voto è quasi d'incoraggiamento, perché il gol non è dei più difficili, ma è strano che non riesca a trovare più minutaggio).

Gotti 6,5 - Aiutato dalle disgrazie altrui, certamente, inserisce Nestorovski che gli dà il 2-0. Da valutare il cambio di Lasagna, che stava squassando la difesa giallorossa. Cambia molto, ma vince.